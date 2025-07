Kina živi bez novčanika: Preko mobitela daju i milodar u hramu

Možete li zamisliti život bez novca i kreditnih kartica, da baš nikad uz sebe ne trebate novčanik? E tako se živi u Kini, barem u većim gradovima. Sve što trebate uz sebe je mobitel i instalirana doslovno jedna aplikacija. Prije mjesec dana sjedila sam u Kineskoj ambasadi koja je bila jedan od organizatora putovanja medijskih djelatnika iz većih hrvatskih redakcija u Kinu. Jedno od uputstava bilo nam je da instaliramo aplikaciju WeChat za komunikaciju s našim kineskim domaćinima, ali i za plaćanje.

Hm, nije mi bilo jasno pa sam postavila pitanje da što tamo kartice ne rade i zašto ne bi plaćala s nekom koju imam. Bit će vam puno lakše ovako, bio je pomalo nejasan odgovor naših organizatora. Ok, ako ideš u Rim ponašaj se kao Rimljanin, stara je izreka pa sam i ja odlučila ne filozofirati već vezati konja gdje mi gazda kaže. Povezala sam WeChat sa svojom karticom i apsolutno nisam imala blage veze kako sve radi budući da je većina aplikacije na kineskom.

Na svu sreću, u našoj šesteročlanoj grupi bila je cura koja je već jednom bila u Kini pa nam je potvrdila da je WeChat uistinu sjajan i da će nam sve uz tu aplikaciju sve biti lakše. Zanemarila sam priče o tome kako će mi Kinezi preko mobitela ukrasti sve osobne podatke jer sam odavno shvatila da niti sam špijun, niti članica kraljevske obitelji pa ako je nekome zabavno češljati fotografije mog psa, neka uživa.

Nakon 10 sati leta od Münchena do Pekinga sve što sam željela bila je voda. Na aerodromu sam instant shvatila blagodati WeChata. Htjela sam platiti karticom, a slatka Kineskinja me zbunjeno gledala kao da sam nekome iz generacije Z pokazala čekovnu knjižicu PBZ-a.

Rukom mi je pokazala na malu crnu futuristički dizajniranu napravu na kojoj je pisalo WeChat i Alipay. Ja sam joj pak predala mobitel i na tečnom kineskom i hrvatskom smo se sporazumjele da će ona obaviti to prvo plaćanje umjesto mene. E koji spektakl, mobitel je približila napravi, čuo se neki zvuk, a ja sam ostala kraća za par RMB-a koliko košta voda. Sve mi se ispisalo na ekranu, a trošak se odmah vidio i na mom tekućem računu. Oho, pa ovo bi mi se moglo svidjeti. Narednih dana sam iz torbica izbacila novčanik jer – što će mi. Sve što se od mene očekivalo jest mobitel i ponegdje putovnica. Gdje god, što god, približiš mobitel uređaju ili te oni odskeniraju i novce gubiš s takvom lakoćom da je to uživancija.

Alkohol, trgovina, naručivanje taksija, robota u hotelu ili pak pratnju za izlazak sve možeš naći na WeChatu. Pod pratnju mislim ne sve vrste pratnje. WeChat je aplikacija za plaćanje, komunikaciju, ali i Booking, Tinder, Uber u jednom. Kinezi nemaju Facebook niti Instagram jer se i ta vrsta komunikacije odigrava na WeChatu. Izlazak u neki random karaoke bar donio mi je desetak novih prijatelja na WeChatu, sve što trebaš je približiti svoj mobitel njihovom i u jednom kliku dolaziš do novih 'prijatelja'. Za par dana, mogu otvoreno priznati, moj suživot sa WeChatom je cvao. Četvrti dan moje kineske avanture, u jednoj mi se trgovini, sve zablokiralo. Pokušala sam platiti račun, no to je bilo nemoguće, u blagoj sam panici otrčala do svojih kineskih vodiča i zamolila ih za pomoć. Međutim, aplikacija je tražila neke moje osobne podatke, scan putovnice koju nisam imala i ja sam doslovno ostala bez ičega. Obezglavljena bez svog mobitela pitala sam Kineze što oni rade u tim situacijama. Just die (umremo), uz slabašan smiješak su mi odgovorili. Taj dan sam srezala svoja plaćanja, pokrivali su me drugi WeChatovci, no već sutradan sam se vratila u život. I da ne bi bilo zabune, ova aplikacija je i Linkedin pa će vam se uz čudnovate udvarače javljati i potencijalni poslovni partneri.

Inače, WeChat je pokrenut 2011., a lansirala ga je kineska kompanija Tencent i danas je najkorištenija aplikacija u Kini. Nudi mogućnosti svih plaćanja, povezivanja, grupnih chatova, a koristi ga 1,3 milijarde ljudi. Koristi se i kao identifikacija u državnim institucijama, a ima i neke funkcionalnosti našeg e-građanin sustava. Njome doslovno možeš platiti milodar u hramu, ali i kupiti uličnu hranu na najsumnjivijem štandu. Sama kompanija vrijedi preko 70 milijardi dolara, a u 2023. tvrtka je imala prihod od čak 16 milijardi dolara. Prihodi dolaze od partnerstva i oglasa. U svakom slučaju, procjena je da na svijetu gotovo 3 milijarde ljudi koristi Whatsapp, no WeChat zarađuje barem četiri puta više. Iz moje perspektive, nekog laika koji je aplikaciju slučajno otkrio, ne bi imala ništa protiv da je mogu koristiti i u Europi.