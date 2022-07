'Kletva, mračna i samotna' Brigid Kemmerer je moderna obrada bajke 'Ljepotica i zvijer'

„Prava ljubav nije samo romantika. Prava ljubav traži žrtvu. Spremnost na to da se tuđi život cijeni više od vlastita.“

Fantasy žanr je za mene još uvijek neistražen, još uvijek podosta nepoznat. Relativno slabo zalazim u njega jer često ostanem neispunjenih očekivanja. Kletva mračna i samotna je bila tako ugodno iznenađenje. Ne sjećam se kada mi se zadnji put dogodilo da fantasy knjigu, doslovno nisam mogla ispustiti iz ruku.

Brigid Kemmerer je američka spisateljica fantasy žanra i romana za mlade. Njezina najveća uspješnica je serijal o začaranom kraljevstvu, a Kletva mračna i samotna čini prvi dio. Ono što je nadahnulo autoricu, odmah me natjeralo da posegnem za knjigom. Od djetinjstva, jedna od omiljenih bajki mi je upravo Ljepotica i zvijer te sam morala otkriti kakva je autoričina interpretacija te klasične bajke.

Radnja knjige odvija se u dva potpuno različita svijeta. Protagonistkinja Harper živi u Washingtonu sa svojim bratom Jakeom i majkom koja je na samrti. Otac ih je napustio, ostavivši im dugove kod kamatara. Kako bi spasio svoju obitelj, Jake je postao inkasator te obavlja određene poslove kako bi kamatare skinuo s vrata. Harper je često izvidnica i čuva mu stražu dok on obavlja posao. . Jedne naizgled uobičajene večeri dok Harper čeka brata, nešto čudno joj privuče pažnju. Muškarac u rukama drži djevojku čiji je smijeh do maloprije orio, a sada u njegovim rukama izgleda beživotno. Kako bi spasila djevojku, napadne muškarca a ta odluka je odvede od svijeta koji joj je poznat, u daleki Emberfall.

Kraljevstvo Emberfall je začarano mjesto u kojem stil života podsjeća na srednji vijek, ali autorica nas ne vodi u prošlost već u paralelni svijet. U raskošnom dvorcu u kojem je nekoć živjela kraljevska obitelj, ostao je samo princ Rhen kojeg je moćna čarobnica proklela s njegovih osamnaest godina. Poput petlje, zapeo je u jeseni. Na kraju svake jeseni, pretvara se u krvoločno čudovište koje ima jedan jedini poriv- ubijati. Kako bi prekinuo kletvu, treba pronaći djevojku koja će ga zavoljeti, ali već po tristo dvadeset i šesti put, to mu ne polazi za rukom. Ova jesen je drugačija, zato što je posljednja. Zadnja prilika da spasi svoj život i zaštiti kraljevstvo Emberfall protiv kojeg se dižu moćne sile. Zadnji pokušaj da pronađe djevojku koja će se istinski zaljubiti u njega. Harper, djevojka iz drugog svijeta, ništa nalik onome što je do sada susretao, njegova je jedina nada…

Za početak, svidio mi se stil pisanja koji je fleksibilan i prilagodljiv, njezino pisanje odgovara modernom svijetu u kojem živimo i koji nam je poznat, ali i onom kao iz srednjeg vijeka. D.C. i Emberfall su toliko međusobno različiti, ali zajednička karakteristika im je realističnost. Pisanje je jednostavno i uvjerljivo, gotovo da pomisliš kako tamo negdje doista postoji Emberfall. Zabavila me interakcija među likovima koji su iz različitih svjetova, kao i adaptacija na čaroban svijet u kojem je magija itekako stvarna.

„Uvijek se iznenadim kad otkrijem da se najviše svjetlosti može pojaviti upravo onda kad je svijet najmračniji.“

Brigid Kemmerer odradila je odličan posao na području karakterizacije. Naprosto me pozitivno iznenadila i oduševila. U fantasy žanrovima često imamo snažnu i hrabru protagonistkinju, pa tako ni Harper nije izuzetak. Ona je žilava, tvrdoglava, neustrašiva i snalažljiva. Autorica putem njezinog lika šalje jednu važnu poruku. Harper ima cerebralnu paralizu. Unatoč činjenici da je to veliki dio njezinog života, autorica se uspješno odupire stereotipnoj karakterizaciji u kojoj autori imaju tendenciju lika dominantno prikazati kroz njegovu bolest, kao da je to dio njihove osobnosti. Brigid Kemmerer se protivi tome, stavljajući naglasak na to da bolest ne definira. Ona je dio nas, čini dio naše životne priče ali bolest nije i ne bi se trebala prikazivati kao dio osobnosti.

“Nije mi ovo prvi ožiljak, Rhene. Nisam ni prije bila savršena. Preživjet ću.”

Drago mi je da Rhen nije ono što sam očekivala da će biti. Bila sam uvjerena kako će biti prikazan kao klasični “bad boy”. Lukav je, ali je isto tako brižan, osjećajan a kroz iskustvo s kletvom postaje empatičniji i ljubazniji. Svidjelo mi se što Kemmerer ne romantizira njegove mane, niti pokušava kod čitatelja izvući sažaljenje. Grey je zapovjednik i Rhenov zaštitar. Lojalan je, strog te naizgled apatičan i nemilosrdan. No, kako radnja teče, otkriva se njegova dobra strana i na površinu izbijaju vrline koje je cijelo vrijeme potiskivao. Harper, Rhen i Grey su nevjerojatan trio i uživala sam u njihovoj interakciji.

„Vjeruje mi. Ja vjerujem njoj. To je nekako mnogo važnije od ljubavi. Mnogo dragocjenije.“

Odnos između Harper i Rhena nije idealiziran i postepen je. Svidjelo mi se što je knjiga pisana iz njegove i njezine perspektivne pa lako možemo pratiti razvoj njihovih osjećaja jedno prema drugom. Poput bajke Ljepotica i zvijer, ovaj roman govori o ljubavi ali ne zadržava se samo na tome. Prikazuje važnost povjerenja, timskog rada i žrtve. Kao što početni citat kaže, prava ljubav traži žrtvu.

Druga knjiga ne prati Harper i Rhena, već protagonist postaje Grey i moram priznati da se tome veselim. Interesantan mi je kao karakter i jedva čekam vidjeti kakav je izvan svoje uloge zapovjednika te doznati njegovu pozadinsku priču.

Uglavnom, od mene imate toplu preporuku za ovu knjigu i doista se nadam da ćete uživati u čitanju. Knjiga Kletva mračna i samotna je publicirana od strane Sonatine, a za prijevod je zaslužna Ana Briški Đurđevac koja je po mojoj procjeni odradila super posao. Knjiga ima 430 stranica, ali jednom kada krenete, teško da ćete se moći zaustaviti!

