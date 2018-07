Ključ za sreću leži u usvajanju 'sedam esencijalnih' navika

Navike oblikuju našu budućnost. Ako promijenimo navike, promijenit ćemo i cijeli svoj život, ističe Gretchen Rubin, autorica knjige “Better Than Before: What I Learned About Making and Breaking Habits – to Sleep More, Quit Sugar, Procrastinate Less, and Generally Build a Happier Life”. Naglašava da ne postoji rješenje koje će svakome odgovarati.

Navike mijenjaju život

Lako je vjerovati da ćemo biti uspješni ako samo usvojimo navike uspješnih ljudi, no prvenstveno moramo odabrati one navike koje odgovaraju nama samima, kaže autorica. Dodaje i kako je pritom najvažnije da poznajemo sami sebe te po tomu biramo strategije promjene.

Rubin je ispisala i manifest navika u kojima ističe da je ono što radimo svakoga dana važnije od onoga što činimo povremeno, da se treba usredotočiti na djelovanje, a ne na ono što će iz njega proizaći. Naglašava da stvari koje radimo kako bi nam bilo bolje ne bi smjele imati suprotan učinak.

- Premda nismo puno drugačiji od drugih ljudi, te su različitosti izuzetno važne. Isto tako, moramo biti svjesni da druge ne možemo mijenjati, ali ako se mi promijenimo, i oni bi se mogli promijeniti - navodi autorica. Dodaje da su naše navike ujedno i naša sudbina koju možemo prekrojiti svjesnim promjenama. Većina ljudi želi usvojiti navike koje će im pomoći da budu sretniji. To je moguće uz “sedam esencijalnih”, odnosno najvažnijih navika, tvrdi autorica.

- Da bi bili sretniji, ljudi bi trebali usvojiti navike da se zdravije hrane, redovito vježbaju, pametnije raspolažu s novcem, odnosno štede, odmaraju se i opuštaju, pojednostave si i organiziraju život, usvajaju nova znanja i njeguju dublje veze s drugima - tvrdi autorica. Neke od tih navika mogu istodobno zadovoljiti nekoliko potreba.

Promjene za bolji život

- Ako svako jutro ili uvečer izlazite u šetnju, to bi se moglo okarakterizirati kao vježba, ali i način opuštanja. Ako sa sobom povedete prijatelja, to može biti i način na koji ćete s njim produbiti vezu - navodi. Tih “esencijalnih sedam” pomoći će vam da se osjećate manje umorno i prezaposleno te da posvetite dovoljno vremena onome što je stvarno važno.

Mnogi ljudi znaju što bi im pomoglo da postanu sretniji, no jednostavno ne mogu ili ne znaju kako početi s izmjenama. Navike su dobri sluge, no loši gospodari, te je važno upamtiti da nas one ne bi trebale još više opteretiti, nego učiniti da se osjećamo slobodnima kako bismo mogli uživati u svim dobrim stvarima koje nam one donose.

- Ključ promjene ljudi je upravo u njihovim navikama. Za sretan je život važno imati osjećaj da učimo nove stvari, da smo snažniji, više okruženi ljudima, da pomažemo drugima i slično. Savršenstvo možda jest nedostižan cilj, no navike će sigurno pomoći da vam u životu ide bolje nego prije – poučava autorica.