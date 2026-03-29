Obavijesti

Lifestyle

PREVLADAVA JEDAN UZORAK

Ključni dodaci koji će osvježiti vašu garderobu ovog proljeća

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Iakov Filimonov

Proljeće je napokon pred vratima, što znači da je savršeno vrijeme da počnete osvježavati svoju garderobu. Obnavljanje torbi, cipela i remenja jednostavan je, ali učinkovit način za podizanje svakog izgleda

Admiral

Mnogi često misle da nova sezona zahtijeva nekoliko novih komada odjeće, ali zapravo, pregršt pažljivo odabranih modnih dodataka jedan je od najlakših i najpovoljnijih načina za udahnuti svježinu postojećim kombinacijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jedna od zadnjih javnih pojava Armanija 00:53
Jedna od zadnjih javnih pojava Armanija | Video: 24sata/Reuters

Obnavljanje torbi, cipela i remenja jednostavan je, ali učinkovit način za podizanje svakog izgleda. Od torbica s perlicama do upečatljivog remenja iz devedesetih i cipela koje dijele mišljenja, postoji ponešto za svakoga i, što je još važnije, za svaki budžet.

Stoga, za one koji osjećaju da njihovom ormaru treba malo ljubavi, ali ne žele potrošiti bogatstvo na potpunu preobrazbu, ovo su jednostavne stilske nadogradnje koje vaše odjevne kombinacije mogu trenutno učiniti modernijima za novu sezonu.

Torbe kao platno za izražavanje osobnosti

Jedan od najvećih stilskih trendova koje trenutno viđam je personalizacija torbi, pri čemu privjesci za torbe i dalje dominiraju društvenim mrežama. Međutim, ako privjesci nisu vaš stil, šarena marama odličan je način za dodavanje daška boje ili osobnosti torbi. Možete kupiti torbu koja već ima pričvršćenu maramu ili jednostavno zavezati satensku maramu oko ručke torbe koju već posjedujete za brzo osvježenje.

Foto: 123RF

Boja je također u središtu pozornosti. Živopisni modni dodaci trenutno čine odjevne kombinacije spremnijima za proljeće. Životinjski uzorak ne ide nikamo, a ako vam se čini pretjeranim stilizirati ga kao dio odjeće, torba s kravljim uzorkom sjajan je način da prigrlite trend. 

Obuća koja privlači poglede

Odjel za obuću otkrio je neke jednako snažne trendove za nadolazeću sezonu. Životinjski uzorci i dalje su posvuda, no čini se da zebrasti uzorak posebno dobiva na zamahu. 

Foto: Zara

Tekstura je još jedan detalj na koji se dizajneri oslanjaju ove sezone. Sandale-natikače otvorenog tkanja odličan su primjer kako neobične teksture mogu podići izgled, istovremeno se uklapajući u takozvani "ribarski" trend. Jedina mana im je što ćete morati obilato nanositi kremu za sunčanje kako biste izbjegli neobične tragove od sunčanja.

Veliki povratak upečatljivog remenja

Naposljetku, remenje se vraća na velika vrata, a čini se da je u 2026. godini što veće, to bolje. Debeli kožni remeni s odvažnim kopčama posvuda su.

Još jedan modni dodatak za koji očekujemo da ćemo ga viđati posvuda ovog ljeta su satenske i čipkaste trake za vezanje oko struka. Ovi nježni remeni u stilu marame nevjerojatno su svestrani, možete ih prebaciti preko haljine ili čak obične majice i traperica kako biste trenutno podigli izgled i učinili ga dotjeranijim.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026