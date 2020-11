Svadba u Maineu povezana s čak 178 oboljelih i 7 umrlih uslijed Covid-19

Američki CDC na primjeru jedne svadbe na kojoj je bilo 55 uzvanika i proširio se Covid-19 pojasnio je zašto ove godine trebamo biti oprezni oko blagdanskih okupljanja

<p>Amerikanci umorni od lockdowna možda žude za blagdanskim okupljanjima, ali jedno ljetno vjenčanje u Maineu trebalo bi poslužiti kao mračni primjer dalekosežnih posljedica okupljanja u eri Covid-19, upozoravaju oni koji istražuju bolest. Naime, vjenčanje u malom gradu dovelo je do čak tri odvojene epidemije Covida-19, koje su zarazile 178 ljudi, troje ih je završilo u bolnici, a čak sedmero umrlo, izvijestili su ovih dana zdravstveni djelatnici koji prate kontakte i istražuju širenje bolesti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Četiri ministra pozitivna na koronu, Plenković se ne da</p><p>Pritom je važno naglasiti da nitko od onih koji su se ozbiljno razboljeli ili umrli nije bio na vjenčanju, a mnogi su živjeli 100 kilometara dalje. Istraga tog slučaja pokazuje kako nepridržavanje smjernica vezanih za socijalnu distancu i nošenje maski može imati dalekosežne posljedice, navodi američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u svom tjednom izvještaju (CDC).</p><p>U izvještaju CDC-a se ne spominje gdje je održano to vjenčanje, no poznato je da je, unatoč dopuštenju da na takvim okupljanjima bude najviše 50 osoba, na ovome bilo 55 uzvanika, te da su gosti sjedili blizu, bez maski i bez distance. Trideset ljudi koji su prisustvovali događaju kasnije su imali pozitivan test na Covid-19.</p><p>No, posljedice nisu bile ograničene samo na one koji su bili na vjenčanju. U gradu koji ranije uopće nije imao oboljelih od Covid-19, nakon kontakata s ljudima koji su bili na vjenčanju, pojavilo se čak 27 pozitivnih na Covid-19, a jedan je stanovnik umro. </p><p>U još udaljenijem mjestu, u ustanovi za njegu starijih, zaraženo je 36 osoba i umrlo ih je šestero, nakon što je roditelj jedne od osoba koje su bile na svadbi došao na radno mjesto. Kasnije je i u još jednom centru udaljenom oko 300 kilometara od mjesta gdje je održana svadba izbila zaraza Covid-19 koja je obuhvatila čak 82 zaposlenika. Pokazalo se da je izvor zaraze bio gost na vjenčanju, koji je došao na posao dok još nije imao simptoma.</p><p>Do sada je vjenčanje povezano s najmanje 178 oboljelih i sedam smrtnih slučajeva, kažu službenici CDC-a iz Mainea, pri čemu su mnogi živjeli daleko od mjesta vjenčanja i zapravo s njim nemaju nikakve veze. </p><p>- Ovo izvješće je upozorenje za sve one koji misle da su u malim mjestima bez gužve sigurni - rekao je Robert Long, direktor komunikacija CDC-a u Maineu, naglasivši kako je to ujedno i poruka ljudima uoči blagdanskih obiteljskih okupljanja u prosincu. </p><h2>Planiranje zdravih praznika</h2><p>Odluke koje ljudi donose oko proslave blagdana ove godine bit će vrlo važne za sprječavanje širenja infekcije korona virusom, upozoravaju iz nacionalnog CDC-a, uz naglasak kako su proslave Noći vještica povezane s najmanje pet epidemija u New Jerseyu, dok putovanja koja obično dolaze sa zimskim praznicima dodaju još jednu dimenziju riziku od Covida-19.</p><p>U utorak je CDC ažurirao svoje smjernice za blagdane. Savjetuju da okupljanja budu manja, držanje socijalne distance i nošenje maski te češće pranje ili dezinficiranje ruku. CDC također preporučuje ljudima da preispitaju održavanje okupljanja u područjima s visokom stopom zaraze te da se ljudi koji su izloženi oboljelima ili imaju veći rizik od zaraze, suzdrže od okupljanja, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/12/health/maine-wedding-holidays-covid/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-11-15T06%3A31%3A04&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR3GHHCEm6UpI4Kp2dzY7ryNfTzzJ3Ey_RQWPRhVrCNLXVbz0E3KsK5vajY">CNN.</a> </p><p> </p>