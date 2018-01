Koja od dviju žena je djetetova prava majka? Nije baš lagano

Na ilustraciji su dvije žene koje sjede jedna nasuprot druge. U sredini je dijete u bezbrižnoj igri na podu. Pažljivo pogledajte tu scenu pa pokušajte odgovoriti - koja od žena je djetetova majka?

Pokušajte se osloniti na intuiciju.

Koji je vaš odgovor?

Žena s desne strane

Ako je ovo vaš odgovor, spadate među 70 posto ljudi koji razmišljaju kao vi. To što ste izabrali upravo tu ženu pokazuje da ste skloni umjetnosti, ali rijetko koristite svoje talente i sposobnosti. Kao dijete privlačilo vas je sve što ima veze s umjetnosti, uživali ste u svom imaginarnom svijetu jer ste u njemu posjećivali mjesta kakva postoje samo u vašoj mašti.

Jako ste dobri u slušanju ljudi oko sebe, podrška ste im i znate ih utješiti kada je to potrebno. Vrlo ste odgovorni, odlično se snalazite u problematičnim situacijama i napravit ćete sve kako biste nekome pomogli. Ljudi znaju da se na vas mogu osloniti.

Ujedno ste i vrlo zabavni pa će većina ljudi požuriti vama kako bi se razveselila.

U životu ste se naradili i trudili oko svega čega ste se primili. Cilj vam je imati obitelj i sretan obiteljski život, a ako to do sada niste ostvarili, ne brinite, jednog dana će i to postati vaša stvarnost.

No u ovom slučaju ste krivo procijenili. Možda vas je zavarao uredan izgled ove žene, ali ona nije djetetova majka. Možda jednostavno imate loš dan i niste posvetili dovoljno pozornosti ovoj slici, tvrde s portala Dazzling.

Žena s lijeve strane

Samo 30 posto ljudi izabralo je ženu s lijeve strane. I oni su u pravu i dobro su procijenili, kao i vi.

Dijete je u igri uvijek nesvjesno okrenuto prema majci jer želi da ga ona štiti, a jednako tako i majka će uvijek izabrati da sjedi djetetu nasuprot, a ne iza leđa, kako bi imala pregled nad situacijom.

Vjerojatno ste već primijetili da ste kroz djetinjstvo i školovanje redovito bili među najpametnijima i prvi imali odgovor na pitanje.

I u odraslom životu ste se nastavili isticati.

Vrlo ste društveni i rado upoznajete nove ljude i posjećujete nova mjesta. Ugodnog ste karaktera i svatko vas želi u društvu. To vas čini i poželjnim životnim partnerom.

No kada nešto radite, vi nikada ne tražite lakši put, ne žurite i niste brzopleti - vi volite posao napraviti kvalitetno.

Cijenite prijateljstvo, iskreno se radujete uspjesima drugih ljudi i jako ste dobar roditelj s alternativnim metodama obrazovanja svoje djece. Vrlo ste optimistični i ne zamarate se previše neugodnim situacijama u životu jer znate da će to proći i da će uslijediti bolji dani.

Samo nastavite slušati svoje srce i sve će biti u redu.