Koja je vaša omiljena boja? Evo što to govori o vašem karakteru

Poznato je kako crvena boja simbolizira strast, dok plava ili zelena ističu mir i smirenost. No postoji cijela paleta različitih boja i svaka je nekome omiljena.

Terapeuti su za BestLifeOnline otkrili što omiljena boja govori o osobnosti pojedinca i kako se reflektira na njegov doživljaj svijeta.

Plava

Plava je najpopularnija boja na svijetu. U istraživanju koje je proveo YouGov iz 2015. ispitali su ljude u 10 zemalja na četiri kontinenta koja im je omiljena boja, a plava je bila broj jedan na svakoj lokaciji.

- Univerzalna privlačnost ove boje najvjerojatnije proizlazi iz njezine povezanosti s nebom i vodom - objašnjava dr. Lisa Lawless, psihoterapeutkinja i izvršna direktorica Holistic Wisdoma.

- U tom smislu, plava budi osjećaj opuštenosti i mira, a ljudi koji gravitiraju tim osjećajima često su empatični, pošteni, pouzdani i snažni u rješavanju problema - kaže Michele Goldman, psihologinja i medijska savjetnica Zaklade za istraživanje nade za depresiju.

Plava također signalizira da ste vrijedni povjerenja. Zapravo, kao što Lawless primjećuje, studije su pokazale da ljudi koji nose plavu boju drugima izgledaju vjerodostojnije. To je i razlog zašto tvrtke poput banaka imaju tendenciju korištenja ove boje na uniformama.

Međutim, nijansa plave koju netko favorizira mogla bi dodati nijanse njihovom tipu osobnosti.

- Svijetle plave nijanse povezane su s mirnom i opuštenom osobnošću. Netko tko voli nebesko plavu sklon je odavati više slobodoumnih i optimističnih asocijacija. Tirkizna se često povezuje s jedinstvenošću i individualnošću, dok kobaltno plava odaje živahnu i energičnu osobnost - otkriva Lawless.

- Negativan aspekt osobnosti ljubitelja plave boje je to što ti ljudi mogu previše razmišljati, biti previše samokritični i bore se s osjećajima nesigurnosti - dodaje Goldman.

Zelena

Kao i plava, zelena je povezana s prirodom.

- U ovom slučaju, boja je obično povezana sa zdravljem i ravnotežom - ističe Lawless.

- Ljudi koji preferiraju zelenu boju obično su produktivni, motivirani, vrlo inteligentni i perfekcionisti - objašnjava Goldman dodajući da je njihova pribranost često umirujuća i za njih i za ljude koji ih okružuju.

Naravno, postoji mnogo nijansi ove boje.

- Zemljanim, maslinasto zelenim nijansama skloni su ljudi koji su izvrsni posrednici i koji cijene ravnotežu i stabilnost - otkriva Lawless.

Smaragdno zelena je povezana sa samopouzdanjem i ambicijom, dok je menta zelena povezana s ljubaznošću, optimizmom i nježnošću. No izraz "zelen od zavisti" i ovdje ima svoje uporište. Goldman ističe da radišne i analitičke osobnosti ljudi koji preferiraju zeleno mogu istaknuti neželjene crte karaktera zbog kojih će postati posesivni, nestrpljivi i materijalisti.

Ljubičasta

Ovo je kraljevska boja i to s dobrim razlogom.

- Ljubičasta je živa i snažna, odvažna boja s odvažnom osobnošću - ističe Goldman.

Iz tog razloga, oni koji preferiraju ljubičastu ne boje se biti ono što jesu i često su umjetnički nadareni, duhovni i maštoviti.

- Tamnoljubičaste boje povezuju se sa sofisticiranošću, introspekcijom i kreativnošću. Za usporedbu, svjetlije ljubičaste poput lavande i lila više se povezuju s osjetljivošću, suosjećanjem i skladnom prisutnošću - kaže Lawless.

- No, vrlo emotivna i ćudljiva priroda ovih ljudi znači da duboko osjećaju stvari, što može dovesti do neraspoloženja i osjećaja da su neshvaćeni - upozorava Goldman.

Ružičasta

Lawless napominje da ružičasto ljubičasta nijansa obično privlači romantičare, ali to još više vrijedi za ljude čija je omiljena boja upravo ružičasta.

- Ružičasta se često povezuje sa ženstvenošću, nježnošću i suosjećanjem - kaže Lawless.

- Svijetlo ružičaste asociraju na slatku, mladenačku, razigranu osobnost, dok dublje ružičaste boje sugeriraju eleganciju i romantiku. Vruće ružičasta sugerira živost i energiju i često je povezana s avanturistima, dok su oni koje privlači magenta često kreativni, umjetnički i nekonvencionalni - kazala je Lawless.

Crvena

Hrabar, snažan, snažan, strastven, ekstrovertiran - sve su to pridjevi koji se koriste za opisivanje ljudi koji vole crvenu boju.

- Oni su obično sila na koju treba računati te su samouvjereni i ambiciozni. Ovo posebno vrijedi za one koji vole jarko crvenu - kaže Lawless.

Ta živahna priroda može utjecati na privlačnost. Odvojene studije su se složile da nošenje odjeće crvene boje može nekoga učiniti privlačnijim. No Goldman ističe da se to može očitovati u agresiji ili ponašanju koje zahtijeva tuđu pažnju. Studija iz 2014. objavljena u Journal of Personality pokazala je da postoji odnos između sklonosti crvenoj boji i "neprijateljskog društvenog odlučivanja."

- Što se tiče onih koji preferiraju boju hrđe i zemljane crvene boje, oni su više prizemljeni i cijene stabilnost, tradiciju i osjećaj sigurnosti - kaže Lawless.

Narančasta

Ljudi obično vole ili mrze narančastu boju, a od onih iz prve skupine možete očekivati da budu entuzijastični, angažirani i društveni.

- Moguće je će pojedinci koji vole ovu boju biti pustolovni i odvažni, hrabri u svojim izborima, pristupačni i prijateljski raspoloženi prema drugima. Međutim, a avanturom i spontanošću dolaze nepredvidivost i nedosljednost - upozorava Goldman.

Stoga ćete možda otkriti da ovi ljudi svoje potrebe stavljaju ispred drugih i osuđuju one koji nisu tako bezbrižni kao oni. Lawless dodaje da su svjetlije narančaste povezane sa živahnim i veselim samopouzdanjem, dok se tamnije narančaste slažu s prizemljenom, pouzdanom osobom koja cijeni stabilnost. Ako netko preferira koraljne nijanse, vjerojatno je kreativan i umjetnički nastrojen.

Žuta

- Žuta je mentalno stimulirajuća boja, a ljudi koji gravitiraju prema njoj obično su maštoviti, društveni i puni entuzijazma - kaže Lawless.

Uostalom, to je boja svjetla i sreće.

- Oni koji vole zlatnožute više naginju prema mudrosti, inteligenciji i luksuzu, dok ljubitelji blijedožute odaju osjećaj čistoće i mirnog ponašanja - dodaje Lawless.

I dok se Goldman slaže da žuta predstavlja karizmu, samopouzdanje i smisao za humor, smatra kako u pozadini ima i drugih stvari.

- Vidi se da se ljudi koji naginju žutoj bore s tjeskobom i perfekcionističkim tendencijama, a mogu se također boriti s organizacijom i manjkom discipline - zaključila je Goldman.