Povratak boje na ulice: Crvena za privlačenje pažnje, žuta kao sunce, a plava za morski chic

Boje podižu raspoloženje, pa svako malo osjećamo potrebu da se odjenemo u atraktivne tonove, no neke varijante su praktičnije od drugih - najlakše je zapravo kombinirati jednobojne stvari. S druge strane, ako imate neki cool šareni komad, neka se stvari slažu barem u jednoj boji, ona neka bude poveznica. Neke cure super slažu razna šarenila, no to čine sa stilom, pa od njih možemo - prepisati.

Od super boja ističu se crvena, žura, zelena i plava, kao top boje za svaki dan. Za ovim stilom svi će se okrenuti, a garderoba će dobiti novi modni vitamin.

Ako idete na neku zabavu, plava je top odabir jer je istovremeno elegantna i privlačna te nije vizualnom toliko napadna. Biraju je dame koje njeguju ženstvenost, ponajprije kroz lagane hlače ili suknje te lepršave bluze.

Color-block stil je fantastičan, uvijek privlači pažnju, a trik je u kombinaciji jednako jarkih boja.

Iako su crvene hlače rijetkost, ipak ih je dobro imati, daju stilu neku ludu energiju.

Sunčani tonovi oduševljavaju nas - birajte klasike poput sakoa, nijansa će omekšati stroge linije.

Ovo je sigurna kombinacija, jer košulja i hlače na crtu ne izlaze iz mode.

Modni dodaci jačih tonova su praktičan način kako stilu dati poseban pečat.

Stil za kojim se svi okreću nalaže kombiniranje sočnih boja, a voće je dobra inspiracija.

