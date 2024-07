Koliko često ljudi zapravo vode ljubav? Mogli biste se iznenaditi

U svijetu opsjednutom uspjehom i usporedbom, lako je osjećati se kao da ste jedini koji ne živi uzbudljiv život ispunjen seksom.

Stvarnost je da su naše percepcije seksualne učestalosti jako iskrivljene i netočne: većina nas vjeruje da svi drugi imaju mnogo više seksa nego oni. No, vrijeme je za realnost.

Koliko često imamo seks ovisi o toliko čimbenika da je gotovo nemoguće predvidjeti što netko drugi namjerava. Zaboravite na hvalisanja i seksi objave na Instagramu, ovo su stvari koje stvarno otkrivaju što se događa u spavaćim sobama drugih ljudi.

Koliko ste stari

Što ste mlađi, to više imate seksa. Što ste stariji, manje se seksate. Nitko neće biti iznenađen time: naše razine energije opadaju kako starimo, kao i razine hormona koji potiču naše seksualne nagone.

Ono što bi vas moglo iznenaditi je koliko brzo pada naša vršna frekvencija – od vrlo mlade dobi.

Muškarci i žene od srednjih 20-ih do srednjih 30-ih imaju spolne odnose u prosjeku osam do devet puta mjesečno. Dvije godine kasnije, ovo pada na šest puta mjesečno. Osobe mlađe od 25 imaju spolne odnose oko jedanaest puta mjesečno, ali i oni to imaju rjeđe što su duže s partnerom.

Što me dovodi do drugog najvažnijeg faktora koji utječe na učestalost..., otkriva Tracy Cox za Daily Mail.

Koliko dugo ste zajedno

Jedna studija (Arhiva seksualnog ponašanja) procjenjuje da parovi imaju spolne odnose 146 puta godišnje u prvoj zajedničkoj godini. To pada na 86 puta u drugoj godini.

Da. Tako brzo.

Zašto želja opada što smo duže zajedno? Jer želja voli nove stvari – a novo tijelo za seks najbolja je stvar od svega! Također želimo ono što ne možemo imati.

Zatim postoji pretjerana familijarnost koja proizvodi 'efekt brata i sestre'. Što se više približavate svom partneru, to ga manje želite. Pad učestalosti tijekom vremena još je dramatičniji ako ste žena.

Kojeg ste spola

Što dulje traje veza, to se više smanjuje želja žene za seksom.

Njemačka studija pokazala je da dok 60 posto žena želi čest seks na početku veze, u četiri godine koje slijede ta brojka pada na manje od 50 posto, a nakon 20 godina pada na oko 20 posto.

Nakon četiri godine veze manje od polovice 30-godišnjakinja željelo je redovit seks. Muški libido općenito je ostao stabilan tijekom trajanja veze.

Zašto žene prestaju sa seksom prije muškaraca?

Dosada je veliki faktor. Naime, američki seksualni terapeut Ian Kerner istraživao je 341 ispitanika u posvećenim vezama: žene su dvostruko češće od muškaraca izjavile da im je dosadno u prvoj godini i u prve tri godine veze.

Žene su također pod snažnijim utjecajem još jednog važnog faktora koji određuje koliko često par 'to radi'.

Kako je dobar seks kada ga imate

Što bolji seks imate, vjerojatnije je da ćete ga imati češće.

Pravilo 'kvaliteta nadmašuje kvantitetu' provlači se kroz sva ugledna istraživanja i studije: parovi koji prijavljuju višu razinu seksualnog zadovoljstva imaju seks češće. Otprilike dvostruko češće od parova koji nemaju visoku ocjenu zadovoljstva.

Nitko nema dobar seks cijelo vrijeme. Normalno je da pet do 15 posto seksualnih iskustava bude osrednje ili nezadovoljavajuće.

Koji je vaš prirodni seksualni nagon

Koliko često žudimo za seksom djelomično je unaprijed određeno: postoji genetski element. Poruke koje dobivate o seksu tijekom djetinjstva također utječu na želju odrasle osobe, kao i sva traumatska iskustva.

Ako oboje imate snažan nagon za seksom, vi ćete biti par koji ima najviše seksa. Iako je svačiji libido u početku pojačan, to brzo postane vidljivo.

Koliko često ćete se seksati u prvoj godini zajedničkog života ovisi o tome koliko ćete često imati seks od tada. Istraživanja pokazuju određeni obrazac - ako imate natprosječnu količinu seksa, to se nastavlja čak i nakon dvije godine kada dođe do točke prekida.

Također je istina da osoba s nižim seksualnim nagonom određuje koliko će par imati seksa.