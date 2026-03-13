Koliko često treba mijenjati jastuk? Većina to radi prekasno

Iako na prvi pogled može izgledati čist, jastuk nakon nekoliko godina korištenja može sadržavati veliku količinu alergena i mikroorganizama koji mogu utjecati na zdravlje i kvalitetu sna.

Stručnjaci preporučuju zamjenu svake jedne do dvije godine

Prema stručnjacima za spavanje i higijenu doma, jastuke bi trebalo mijenjati svakih 12 do 24 mjeseca, ovisno o vrsti materijala i načinu održavanja.

Razlog je jednostavan - jastuci se s vremenom troše i gube svoju funkciju. Punjenje se sabija, gubi elastičnost i više ne pruža pravilnu potporu vratu i glavi.

Osim toga, čak i uz redovito pranje navlake, unutrašnjost jastuka postupno postaje mjesto nakupljanja alergena. Istraživanja pokazuju da nakon dvije godine do 10 posto težine jastuka može činiti kombinacija mrtvih stanica kože, grinja i njihovih ostataka.

Zašto je važno redovito mijenjati jastuk

Stari jastuci ne utječu samo na higijenu, nego i na zdravlje. Kako se materijal troši, jastuk prestaje pružati pravilnu potporu glavi i vratnoj kralježnici, što može uzrokovati bolove u vratu, napetost u ramenima i lošiji san.

Također, nakupljeni alergeni mogu izazvati kihanje, začepljen nos, iritaciju kože ili pogoršanje alergija i astme, osobito kod osjetljivijih osoba.

Koliko jastuk može trajati - ovisi o materijalu

Nisu svi jastuci jednako dugotrajni. Njihov vijek trajanja uvelike ovisi o materijalu od kojeg su izrađeni.

Sintetički jastuci (poliester) - obično traju od jedne do dvije godine

Perje i paperje - mogu trajati do tri godine, ali zahtijevaju redovito održavanje

Memorijska pjena (memory foam) - najčešće traje dvije do tri godine

Lateks jastuci - mogu trajati tri do četiri godine uz pravilnu njegu

Bez obzira na materijal, stručnjaci naglašavaju da se jastuk treba zamijeniti čim izgubi oblik ili potporu.

Znakovi da je vrijeme za novi jastuk

Postoji nekoliko jasnih znakova koji pokazuju da je jastuk dotrajao i da ga treba zamijeniti.

1. Jastuk je spljošten ili grudast

Ako punjenje više nije ravnomjerno raspoređeno, jastuk neće pravilno podupirati vrat.

2. Ne vraća se u prvobitni oblik

Jedan od testova je tzv. 'test savijanja': ako presavijeni jastuk ostane tako i ne vrati se u oblik, vrijeme je za novi.

3. Ima neugodan miris ili žute mrlje

To je znak nakupljenog znoja, ulja s kože i bakterija.

4. Budite se s bolovima u vratu ili ramenima

Loša potpora tijekom noći može uzrokovati jutarnju ukočenost.

5. Pogoršavaju se alergije ili kihanje tijekom noći

Stari jastuci mogu sadržavati velike količine grinja i alergena.

Kako produžiti vijek trajanja jastuka

Iako se jastuk s vremenom mora zamijeniti, pravilno održavanje može mu produžiti trajanje.

Stručnjaci preporučuju:

pranje jastuka svakih tri do šest mjeseci

pranje jastučnica jednom tjedno

korištenje zaštitnih navlaka protiv grinja

redovito prozračivanje i protresanje jastuka.

Takve navike mogu smanjiti nakupljanje bakterija i alergena te pomoći da jastuk dulje ostane svjež.

Mali detalj koji može značajno utjecati na san

Iako se često zanemaruje, jastuk ima veliku ulogu u kvaliteti sna. Stari i dotrajali jastuk može uzrokovati bolove, pogoršati alergije i narušiti odmor tijekom noći.

Zato stručnjaci savjetuju da jastuke ne čuvamo godinama, nego ih redovito mijenjamo - jer ponekad upravo mala promjena može značajno poboljšati kvalitetu sna i opće zdravlje.