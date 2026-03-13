Stari jastuci ne utječu samo na higijenu, nego i na zdravlje. Kako se materijal troši, jastuk prestaje pružati pravilnu potporu glavi i vratnoj kralježnici, što može uzrokovati bolove u vratu i lošiji san
Koliko često treba mijenjati jastuk? Većina to radi prekasno
Iako na prvi pogled može izgledati čist, jastuk nakon nekoliko godina korištenja može sadržavati veliku količinu alergena i mikroorganizama koji mogu utjecati na zdravlje i kvalitetu sna.
POGLEDAJ VIDEO:
Pokretanje videa...
Stručnjaci preporučuju zamjenu svake jedne do dvije godine
Prema stručnjacima za spavanje i higijenu doma, jastuke bi trebalo mijenjati svakih 12 do 24 mjeseca, ovisno o vrsti materijala i načinu održavanja.
Razlog je jednostavan - jastuci se s vremenom troše i gube svoju funkciju. Punjenje se sabija, gubi elastičnost i više ne pruža pravilnu potporu vratu i glavi.
Osim toga, čak i uz redovito pranje navlake, unutrašnjost jastuka postupno postaje mjesto nakupljanja alergena. Istraživanja pokazuju da nakon dvije godine do 10 posto težine jastuka može činiti kombinacija mrtvih stanica kože, grinja i njihovih ostataka.
Zašto je važno redovito mijenjati jastuk
Stari jastuci ne utječu samo na higijenu, nego i na zdravlje. Kako se materijal troši, jastuk prestaje pružati pravilnu potporu glavi i vratnoj kralježnici, što može uzrokovati bolove u vratu, napetost u ramenima i lošiji san.
Također, nakupljeni alergeni mogu izazvati kihanje, začepljen nos, iritaciju kože ili pogoršanje alergija i astme, osobito kod osjetljivijih osoba.
Koliko jastuk može trajati - ovisi o materijalu
Nisu svi jastuci jednako dugotrajni. Njihov vijek trajanja uvelike ovisi o materijalu od kojeg su izrađeni.
- Sintetički jastuci (poliester) - obično traju od jedne do dvije godine
- Perje i paperje - mogu trajati do tri godine, ali zahtijevaju redovito održavanje
- Memorijska pjena (memory foam) - najčešće traje dvije do tri godine
- Lateks jastuci - mogu trajati tri do četiri godine uz pravilnu njegu
Bez obzira na materijal, stručnjaci naglašavaju da se jastuk treba zamijeniti čim izgubi oblik ili potporu.
Znakovi da je vrijeme za novi jastuk
Postoji nekoliko jasnih znakova koji pokazuju da je jastuk dotrajao i da ga treba zamijeniti.
1. Jastuk je spljošten ili grudast
Ako punjenje više nije ravnomjerno raspoređeno, jastuk neće pravilno podupirati vrat.
2. Ne vraća se u prvobitni oblik
Jedan od testova je tzv. 'test savijanja': ako presavijeni jastuk ostane tako i ne vrati se u oblik, vrijeme je za novi.
3. Ima neugodan miris ili žute mrlje
To je znak nakupljenog znoja, ulja s kože i bakterija.
4. Budite se s bolovima u vratu ili ramenima
Loša potpora tijekom noći može uzrokovati jutarnju ukočenost.
5. Pogoršavaju se alergije ili kihanje tijekom noći
Stari jastuci mogu sadržavati velike količine grinja i alergena.
Kako produžiti vijek trajanja jastuka
Iako se jastuk s vremenom mora zamijeniti, pravilno održavanje može mu produžiti trajanje.
Stručnjaci preporučuju:
- pranje jastuka svakih tri do šest mjeseci
- pranje jastučnica jednom tjedno
- korištenje zaštitnih navlaka protiv grinja
- redovito prozračivanje i protresanje jastuka.
Takve navike mogu smanjiti nakupljanje bakterija i alergena te pomoći da jastuk dulje ostane svjež.
Mali detalj koji može značajno utjecati na san
Iako se često zanemaruje, jastuk ima veliku ulogu u kvaliteti sna. Stari i dotrajali jastuk može uzrokovati bolove, pogoršati alergije i narušiti odmor tijekom noći.
Zato stručnjaci savjetuju da jastuke ne čuvamo godinama, nego ih redovito mijenjamo - jer ponekad upravo mala promjena može značajno poboljšati kvalitetu sna i opće zdravlje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+