Ovaj dio vašeg ormara krije bakterije: Čistite li ga dovoljno?

Priznajte, koliko dugo nosite istu pidžamu prije nego što završi u košari za rublje? Tjedan dana? Dva? Ako je odgovor bliži drugom, možda će vas iznenaditi podatak da vaša naizgled čista odjeća za spavanje vjerojatno sadrži više bakterija od daske za rezanje u kuhinji, a ponekad čak i od WC školjke. Iako zvuči šokantno, znanost potvrđuje da mnogi odjevni predmeti koje smatramo bezopasnima postaju pravo leglo mikroorganizama ako ih ne peremo dovoljno često.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 Domaći dezinficijensi | Video: 24 sata Video

Koliko dugo je predugo?

Granica između "još je dobro za nošenje" i "biološke opasnosti" često je nejasna. Osim očitih mrlja i neugodnih mirisa, odjeća skuplja nevidljivu prljavštinu. Svakoga dana s našeg tijela otpadnu milijuni stanica kože, a izlučujemo i znoj te prirodna ulja. Sve to postaje hrana za bakterije koje se prenose s naše kože na tkaninu, stvarajući idealne uvjete za njihovo razmnožavanje. Zbog toga se odjeća koja je u izravnom kontaktu s kožom, poput donjeg rublja, majica i čarapa, treba prati nakon svakog nošenja. No, što je s ostalim komadima?

Pidžama prljavija od daske za rezanje

Pidžame su jedan od najvećih prijestupnika u našim ormarima. Istraživanja su pokazala da ih prosječan muškarac nosi čak trinaest, a žena sedamnaest noći prije pranja. Tijekom spavanja, naše tijelo nastavlja raditi – znojimo se i odbacujemo stanice kože koje se upijaju u tkaninu. Ta topla i vlažna okolina savršeno je mjesto za razvoj bakterija poput E. coli i Staphylococcus aureus. Ako te bakterije dospiju na krivi dio tijela, primjerice u mokraćni sustav ili sitnu porezotinu, mogu izazvati neugodne infekcije poput cistitisa ili kožnih iritacija. Stručnjaci stoga preporučuju pranje pidžame nakon najviše tri do četiri nošenja. Ako se tuširate neposredno prije spavanja, taj rok možete produžiti na pet do sedam dana, no nošenje iste pidžame dva tjedna bez pranja predstavlja ozbiljan higijenski propust.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Vječna dilema: Kada prati traperice i grudnjake?

Traperice su predmet vječne debate. Dok proizvođači i zaljubljenici u traper tvrde da ih treba prati što rjeđe kako bi zadržale oblik i boju, higijeničari nisu toliko blagi. Iako ih ne morate prati nakon svakog nošenja, pranje se preporučuje nakon četiri do pet nošenja. Tijekom vremena, traper upija ulja s kože i nakuplja bakterije, što može doprinijeti neugodnim mirisima i kožnim problemima.

S druge strane, grudnjake bi trebalo prati češće nego što većina žena misli - idealno nakon dva do tri nošenja. Zbog tijesnog kontakta s kožom, grudnjaci skupljaju znoj, ulja i dezodorans, a toplina tijela potiče razvoj bakterija. Važno je i ne nositi isti grudnjak dva dana zaredom. To omogućuje elastičnim vlaknima da se "odmore" i vrate u prvobitni oblik, čime se produžuje životni vijek grudnjaka, ali i smanjuje izloženost kože mikrobima.

Opasnosti koje vrebaju u perilici rublja

Iznenađujuće, čak i kada operemo rublje, ono ne mora biti higijenski čisto. Moderne perilice rublja, koje često rade na niskim temperaturama radi uštede energije, mogu postati rasadnici bakterija. Istraživanja su pokazala da perilice razvijaju vlastite mikrobiome, odnosno biofilm unutar bubnja i gumenih brtvi. Pranje na temperaturama nižim od 60 stupnjeva Celzijevih često nije dovoljno da uništi sve patogene. To stvara rizik od unakrsne kontaminacije, gdje se bakterije s jednog izrazito prljavog komada, poput donjeg rublja koje može sadržavati tragove fekalnih tvari, prenesu na ostatak odjeće u bubnju. Sintetički materijali poput poliestera dodatno pogoršavaju problem jer se na njima bakterije mogu zadržati i do dvjesto dana.

Foto: Dreamstime

Kako pravilno oprati i uništiti mikrobe?

Da biste bili sigurni da je vaša odjeća zaista čista, važno je usvojiti nekoliko ključnih navika. Posteljinu, ručnike i donje rublje uvijek perite na temperaturi od najmanje 60 stupnjeva Celzijevih, jer ta temperatura pouzdano ubija većinu bakterija i virusa. Za obojeno i osjetljivo rublje koje ne podnosi visoke temperature, koristite deterdžente koji sadrže dezinficijense ili dodajte posebna antibakterijska sredstva za pranje rublja. Ne zaboravite na moć sušilice rublja. Sušenje na visokoj temperaturi u trajanju od najmanje trideset minuta dodatno uništava preostale mikroorganizme. Također, izbjegavajte pretrpavanje perilice jer odjeća treba prostor za cirkulaciju kako bi se deterdžent i voda ravnomjerno rasporedili i učinkovito uklonili prljavštinu.