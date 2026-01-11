Koliko često treba mijenjati zemlju u vrtnim kutijama

Kada prvi put pripremate vrtne gredice za sadnju, tlo je lagano i rahlo. Budući da ga ništa ne drži na mjestu, tlo se brzo slegne i stvrdne. Čak i dobro uspostavljene gredice pune korijenja tijekom vremena se sabijaju i slegnu, dok gusto zasađene biljke troše hranjive tvari iz tla.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dodavanje novog tla u vrtne gredice svake jeseni pomaže održati ih bogatim hranjivim tvarima, poboljšava zdravlje tla i hrani biljke. Slijedi objašnjenje koliko često treba dodavati tlo u vrtne gredice i kako ih održavati tijekom godine.

Tlo u podignutim gredicama za povrće treba obnavljati dvaput godišnje. To osigurava dovoljno dubine za korijenje novih biljaka, kao i dovoljno hranjivih tvari.

Tlo nadopunite u jesen, nakon što uberete ljetno povrće i cvijeće te uklonite sve korove. Kompost će se tijekom zime razgraditi i obogatiti tlo, čineći hranjive tvari lako dostupnima u proljeće. Drugu nadopunu dodajte u proljeće, prije sadnje novih biljaka.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Budući da oranje može pogoršati zbijenost tla, ne obrađujte gredicu ako je već puna teškog vrtnog tla. Umjesto toga, možete koristiti vrtni viljušku za lagano rastresanje tla bez okretanja. Površinu podignutih gredica prekrit ćete s oko 5 cm komposta ili mješavinom 50:50 komposta i tla.

Gredice s cvijećem i grmljem također se s vremenom slegnu i izgube hranjive tvari. Budući da većina biljaka ostaje na mjestu godinama, tlo je najbolje što manje uznemiravati.

Ako sadite autohtone trajnica ili divlje cvijeće, prethodno istražite njihove potrebe, neke trajnice ne vole bogato tlo i trebaju samo povremeno lagano kompostiranje ili malčiranje.

Foto: Mariia Boiko

Većinu gredica obnovite jednom godišnje, u jesen, površinski dodajući 2–5 cm komposta, pazeći da ga malo udaljite od stabljika i debla biljaka. Prije toga rastresite malč, a zatim ga vratite na mjesto.

Ako se veći dio malča raspao, dodajte još 2–5 cm kako biste pripremili tlo za zimu.

Foto: .trentino

Tlo za gredice s jednogodišnjim cvijećem obnavlja se slično kao i za povrće: površinski dodajte kompost ili mješavinu 50:50 komposta i tla u jesen, a zatim ponovite u proljeće prije sadnje. Tako ćete osigurati zdravo i bogato tlo u kojem će vaše biljke uspijevati iz godine u godinu, piše msn.