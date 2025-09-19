Pavliček: Besplatni vrtići su predizborna odluka bivše vlasti

Na aktualnom satu vukovarskoga Gradskog vijeća gradonačelnik Marijan Pavliček ustvrdio je u petak kako je nova gradska vlast morala ponovno uvesti naplatu dječjih vrtića jer bi sve drugo vodilo u financijski kolaps, dodavši kako su besplatni vrtići predizborna odluka bivše vlasti. Pavliček je najavio da će do kraja godine odlučiti hoće li pozvati reviziju u Grad Vukovar kako bi se ispitalo dosadašnje poslovanje. Naložio je direktorima gradskih tvrtki internu reviziju poslovanja, pri čemu se posebno trebaju pozabaviti financijskom slikom svojih tvrtki i voditi računa o racionalizaciji poslovanja.

Ponovno je optužio bivšu gradsku vlast predvođenu Ivanom Penavom da je vodila iracionalnu politiku i forsirala megalomanske projekte, poput izgradnje nove zgrade Ekonomske škole.

„Radi te škole je Vukovar zapao u financijske probleme tako da smo na računu imali nešto više od 30.000 eura, dok nam na mjesečnoj razini za tu stavku treba oko milijun eura. U izbornoj kampanji sam najavio da ćemo odustati od izgradnje Ekonomske škole, ali nisam mogao znati koje će financijske posljedice to donijeti, poput neplaniranih troškova od oko pola milijuna eura. Sama izgradnja i opremanje te škole bi nas koštalo dodatnih 20-25 milijuna eura“, rekao je Pavliček.

Radi normalnog funkcioniranja grada Pavliček je predložio podizanje dva kratkoročna kredita ukupne vrijednosti 6,3 milijuna eura.

„Radi se o kratkoročnom zaduživanju vezano za projekte koji se već provode i za koje imamo osigurano sufinanciranje od 85 do 95 posto. Taj novac će se vratiti, ali moramo ići u zaduživanje kako bi mogli izvođačima platiti već izvedene radove“, pojasnio je Pavliček.

Također je najavio je da će cijena javnog prijevoza u Vukovaru porasti za oko 300 posto, za što je odgovorna privatna tvrtka Čazmatrans, koja se prijavila kao jedini ponuditelj. Cijena umirovljeničke mjesečne karte će sa sadašnjih 6,5 eura narasti na 20 eura, što je povećanje od 300 posto.

„Ako na Gradskom vijeću ne prihvate tu ponudu, Vukovar će ostati bez javnog prijevoza. I kod prijevoza djece u škole doći će do povećanje cijene za 100 posto“, kaže Pavliček.

Kritizirao rasta plaća direktora i tehničkog direktora u gradskoj tvrtki Komunalac jer je direktor tvrtke, koja ima 205 zaposlenih, imao neto plaću od 1700 eura, dok su direktori gradskih tvrtki s pet ili 15-ak zaposlenih imali neto plaće od 2400 eura.

„Apsurdno je da netko tko ima 205 zaposlenih ima toliko nižu plaću od direktora koji imaju višestruko manje zaposlenih“, ustvrdio je Pavliček.