Koliko često treba prati tajice i trenirke koje nosimo kod kuće?

Zbog mjera samoizolacije zbog kojih više boravimo doma, mnogi odijevaju tajice ili trenirke svaki dan iznova. Pritom, mnogi ljudi ih ne stavljaju u perilicu toliko često kao u doba prije korone, piše HuffPost.

Ono što je isprva mnogima izgledalo kao olakšanje jer ne moraju odijevati suknje, košulje ili neudobne hlače, pretvorilo se u pitanje koliko je grozno svaki dan nositi istu odjeću bez pranja te nosi li to i određene zdravstvene rizike.

- Bez obzira na korona virus, najveća kontaminacija koja se može dogoditi odjeći su bakterije koje dolaze od tijela. Proizvodimo mnogo bakterija, osobito u tjelesnim udubinama gdje se koža savija i dodiruje. Ondje ima i znoja - pojašnjava Lori A. Hoepner, profesorica na SUNY Downstate Health Sciences University School of Public Health.

Dodaje kako, ukoliko takvu odjeću ne nosite izvan kuće, njezino pranje ne predstavlja značajan rizik osim ako vam ne smetaju neugodni mirisi vašeg tijela.

- Ako odjeću koristite samo za boravak u stanu, a ne vježbanje, onda možete proći bez pranja i do dva tjedna - nastavila je Preeti Aryna, profesorica na Fashion Institute of Technology.

Hoepner ističe kako to vrijedi samo ako nemate dermatoloških problema poput psorijaze ili ekcema kada biste se ipak trebali presvlačiti češće kako biste izbjegli iritaciju uzrokovanu znojem. Higijena je također važan čimbenik u tome možete li odjeću nositi češće bez pranja.

- Manji je problem ako se tuširate svakog dana i ne izlazite iz stana. To se, naravno, odnosi na prosječnog čovjeka koji nema zdravstvenih tegoba - kazala je Hoepner.

The Cleaning Institute preporučuje pranje pidžama nakon dva do tri nošenja, no ako se tuširate prije spavanja, kažu da je možete odjenuti još nekoliko puta prije nego što je ubacite u perilicu rublja.

Profesorica na North Carolina State University Katherine Annett-Hitchcock smatra da je učestalost pranja rublja osobna stvar i ovisi o nizu okolnosti.

- Ne mogu reći da perem rublje jedanput na tjedan - kaže Hitchcock.

Pazite na korona virus

Čak i ako ste odlučili na kratko izaći iz stana u šetnju oko zgrade ili ste izveli ljubimca, Hoepner ističe da nema razloga za zabrinutost. No ako idete u kupovinu ili ste krenuli na trčanje, ona savjetuje da takvu odjeću odmah promijenite i operete odvojeno od ostale odjeće, osobito ako živite s nekim tko je u rizičnoj skupini kad je riječ o korona virusu.

- Ako ste ranjivi ili živite s nekim tko je u ranjivoj skupini, ima smisla biti oprezan. Ako idete u trgovinu, koristite javni prijevoz ili dodirujete površine koje su dodirivali drugi ljudi, nije loša ideja oprati odjeću i ne koristiti je u stanu. Čak i bez korona virusa, odjeća koju nosite u javnim prostorima dolazi u kontakt s bacilima. Na neporoznim površinama svakodnevno se zadržavaju milijuni bakterija i virusa koji ondje dolaze od drugih ljudi, prolaznika i stranaca. Zato je dobro odjeću koju nosite van držati odvojeno i češće je prati - kaže Hoepner.

Postoji li opasnost od gljivica?

Ako nemate probleme s kožom i ostajete doma, osim stvaranja neugodnog mirisa odjeće nema osobite opasnosti. No što s gljivičnim infekcijama i drugim zdravstvenim tegobama kojima su sklone žene koje dugo i često nose usku odjeću poput tajica?

Lauren F. Streicher, zdravstvena direktorica u Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopause, kaže kako je riječ o anegdotalnim iskustvima te iako vlaga i toplina potiču razvoj gljivica, nisu isključivi razlog njihova nastanka.

- Ako nosite odjeću koja vas steže, a pritom se znojite i naravno, isijavate toplinu tijela, to ne znači da ćete odmah dobiti gljivice. One žive u probavnom traktu i ako slučajno dospiju do vulve ili vagine, počet će se razmnožavati - kazala je ona.

Higijena i drugi zdravstveni faktori doprinose razvoju infekcije.

- Neke žene koriste sapune s mirisima, mirisne uloške i nose sintetičke materijale bez ikakvih posljedica. No one koje su sklone iritaciji vulve mogu primijetiti da to kod njih potiče razvoj gljivica. Zato treba obratiti pažnju na odjeću i higijenske navike - ističe ginekologinja Holly Cummings.

Ako ste među ženama koje češće vježbaju ili se pretjerano znoje, mogli biste razmisliti o češćem pranju i mijenjanju odjeće.

- Ako čitav dan sjedite u svom kućnom uredu u pidžami, a potom u njoj idete spavati, vjerojatno nije problem. No ako ste bili na trčanju u omiljenim tajicama i potom ostali sjediti u njima ostatak dana, to bi mogao biti problem - ističe Cummings.

Iritacija vulve također može biti rezultat alergije na kondome, lubrikante i deterdžente - navodi australska medicinska stranica Jean Hailes for Women’s Health.

Nije stvar u u određenom tipu materijala gaćica - naglasila je Streicher nakon što je ponovila da nošenje uskog donjeg rublja bez pranja može biti jedan od elemenata koji će razbuktati gljivičnu infekciju.

Kako bi vaginalno područje bilo uredno, Cummins kaže da je dovoljno slijediti dnevnu rutinu tuširanja.

- Za većinu ljudi to se područje može prati gelovima za tuširanje ili sapunima koje inače koristite, a u redu je i ako koristite samo vodu - kaže Cummings.

Dobro je i ako se odjeća odmori od pranja

Bez obzira na zdravlje, mnogi se pitaju hoće li nošenje odjeće bez čestog pranja utjecati na njezin životni vijek.

- Pranje rublja u perilicama u za rublje više ga oštećuje nego samo nošenje. Korištenje odjeće neće imati učinka na trajanje i odlike tkanine, jer se u perilicama oštećuju vlakna - kaže Arya.

Vrijeme između pranja možete produljiti i ako brinete o načinima kako skladištite odjeću.

- Ako sve držite u velikoj, vlažnoj hrpi, ne samo da će odjeća dobiti neugodan miris nego će i vlakna brže propadati. Radije je objesite na vješalice radi protoka zraka i tako ostavite tijekom noći. Ne zaboravite otvoriti prozore i provjetravati prostor u kojem boravite i držite odjeću, a svakako nemojte stvari samo nagurati u ormar - savjetuje Hitchcock.

Prirodna vlakna ili mješavina prirodnih vlakana poput pamuka, svile ili vune obično nemaju neugodan miris jer upijaju manje znoja od sintetike. Ako pak više volite sintetičke materijale kakve obično koriste u tajicama gdje je riječ o kombinaciji najlona, poliestera i likre, pripazite na vlagu koja se nakuplja u odjeći.

- Otkrit ćete da mnogi proizvođači sportske opreme razvijaju vlastita umjetna vlakna za odjeću pa pronađite ono što vam odgovara. Imaju i vlakna sa srebrom, koje ima antimikrobno djelovanje. Ako tražite nešto što je otporno na bakterije, onda je to svakako odjeća u kojoj ima srebra - savjetuje Hitchcock.

Hoepner smatra kako je općenito gledano dobra higijena ključna u tome možete li iznova nositi odjeću koju ste nosili dan ranije, te da je zabrinutost oko zdravlja manje važna ako se redovito tuširate svakog dana. Zato, nemojte samo oprati ruke - operite čitavo tijelo.

