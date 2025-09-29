Koliko često trebamo viđati prijatelje da bismo bili sretni?

U svijetu u kojem se sve mjeri brzinom, učinkovitosti i dostupnosti - od dostave hrane do poslovnih sastanaka na daljinu - prijateljstva su često ta koja trpe. I premda svi znamo da su dobri prijatelji temelj emocionalnog zdravlja, mnogi se pitaju: koliko zapravo trebamo ulagati vremena u njih? Jesu li tjedni susreti nužni ili je dovoljno povremeno javiti se porukom?

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Vox populi za međunarodni dan prijateljstva. | Video: 24sata/pixsell

Stručnjaci za mentalno zdravlje i odnose otkrivaju da je odgovor složen, ali ohrabrujuć: ne postoji "točan broj" koliko često se trebamo viđati. Ono što zaista čini razliku je osjećaj povezanosti, uzajamne brige i emocionalne dostupnosti - čak i kad se vidimo rjeđe.

Prijateljstva u eri 'užurbanosti'

Današnji način života ne ostavlja mnogo prostora za spontanost. Rasporedi su ispunjeni poslovnim obvezama, obiteljskim odgovornostima i sveprisutnim digitalnim distrakcijama. Za mnoge, spontano kava s prijateljem pretvorila se u događaj koji se planira tjednima unaprijed.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Jedan od najvećih izazova današnjeg prijateljstva je vrijeme, no iako se možda fizički rjeđe viđamo, postoji mnogo načina da održimo emocionalnu bliskost - ističu psiholozi.

Koliko je zapravo 'dovoljno'?

Psihološka istraživanja sugeriraju da bi jedan značajan kontakt s bliskim prijateljem tjedno mogao biti optimalan za većinu ljudi. To ne znači da svatko mora organizirati tjedni brunch - taj kontakt može biti telefonski razgovor, šetnja ili iskren razgovor porukama.

No, ne postoji univerzalna formula. Neki ljudi imaju potrebu za svakodnevnim kontaktom, dok drugima odgovara mjesečna druženja. Važno je da se obje strane osjećaju viđenima i vrednovanima.

Usamljenost usred povezanosti

Paradoksalno, u vremenu kada smo 'povezaniji' no ikad zahvaljujući društvenim mrežama, mnogi pate od usamljenosti. Površni kontakti, lajkanje fotografija i kratki komentari često ne zadovoljavaju duboku ljudsku potrebu za istinskim odnosima.

Broj prijatelja na društvenim mrežama ne znači puno ako nemate barem jednu osobu s kojom možete biti ranjivi i iskreni, to je ono što štiti mentalno zdravlje i daje osjećaj pripadnosti.

Kvaliteta iznad kvantitete

Puno važnije od toga koliko često se viđate jest kako se osjećate tijekom i nakon druženja. Ako nakon susreta s prijateljem osjećate toplinu, olakšanje i radost - to je znak da odnos ima dubinu.

S druge strane, druženja koja vam crpe energiju, izazivaju tjeskobu ili vas ostavljaju praznima mogu ukazivati na to da odnos više ne funkcionira kao nekada.

Praktični savjeti za održavanje prijateljstava

Ako želite očuvati bliska prijateljstva unatoč životnim obavezama, stručnjaci savjetuju:

Planirajte unaprijed. Zvuči strogo, ali ponekad je jedini način da se prijatelji zaista i nađu.

Koristite male trenutke. Poruka 'mislim na tebe' ili glasovna poruka u pauzi na poslu može puno značiti.

Budite iskreni. Ako prolazite kroz teško razdoblje i nemate kapacitet za druženja, to podijelite - pravi prijatelji će razumjeti.

Prilagodite očekivanja. Neki prijatelji će se javljati rjeđe, ali to ne znači da vas ne cijene.

Njegujte male rituale. Zajednički film, tjedna šetnja ili virtualna kava mogu postati sidro u odnosu.

Na kraju, održavanje prijateljstava ne znači da se morate neprestano viđati. Ono što zaista gradi mostove između ljudi jest osjećaj da ste važni jedni drugima čak i kada vrijeme i obaveze nisu na vašoj strani.

U svijetu koji nas sve više gura prema individualizmu i izolaciji, njegovanje prijateljstva postaje čin otpora - ali i ulaganje u vlastito mentalno i emocionalno zdravlje.