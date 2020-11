Koliko dugo virus gripe živi na tvrdim predmetima, robi, koži...

<p>Gripa je bolest sa simptomima koji mogu varirati od umjerene temperature, glavobolje, bolova u mišićima do smrtonosne infekcije.</p><p>Lako se širi dodirom, no održavanje dobrih higijenskih navika poput pranja ruku može vam pomoći da izbjegnete bolest.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Evo koliko dugo virus gripe može živjeti na različitim predmetima, od tvrdih površina do tkanine i drugih mekih površina.</p><h2>I do 3 dana na tvrdim površinama</h2><p>Virus gripe najduže živi na tvrdim površinama, kaže dr. Kelly Reynolds, doktorica mikrobioloških znanosti sa Sveučilišta u Arizoni.</p><p>- Virusi gripe preživljavaju 24 do 48 sati na nehrđajućem čeliku i plastici - kaže Reynolds.</p><p>Kada se želite zaštititi od virusa na tvrdim površinama, trebali biste posebnu pažnju obratiti na predmete koji se često dodiruju, ali rijetko dezinficiraju, kaže Reynolds. To uključuje mobitele, kvake, slavine...</p><h2>Od 8 do 12 sati na tkanini</h2><p>Znanstvenici nemaju određeno objašnjenje zašto, ali to je možda zato što su tkanine poroznije od tvrdih površina. Studije pokazuju da virus gripe može živjeti samo 8 do 12 sati na tkanini.</p><p>Posteljina, posebno jastučnice i vaša odjeća mogu biti važna žarišna mjesta za viruse. Vaša perilica rublja nije dizajnirana za dezinfekciju odjeće, ali pranje s izbjeljivačem može vam pomoći da se riješite ustrajnih virusa. Također treba prati na najvećoj mogućoj temperaturi.</p><p>Kada dezinficirate tkanine, najbolje je izbjegavati sprejeve na bazi izbjeljivača, jer oni mogu promijeniti boju tkanina, umjesto toga držite se sprejeva koji ne izbjeljuju sa sastojcima poput peroksida.</p><h2>Oko 5 minuta na koži</h2><p>Studija iz 2008. otkrila je da virus gripe na koži može živjeti samo oko 5 minuta. To je zato što naša koža proizvodi antimikrobne tvari koje pomažu u ubijanju klica i čuvaju nas od infekcije.</p><p>Međutim, klice gripe mogu živjeti dulje ako je virus u sluzi. To znači da ako kihnete u svoje ruke, to će uzrokovati veće onečišćenje od pukog dodirivanja kvake.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO - KAKO PRATI RUKE:</p><p>Najbolji način da se riješite klica na rukama je pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi.</p><p>Ako ste izvan kuće i nemate pristup kupaonici, sljedeća najbolja stvar je koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku. Svakako provjerite naljepnicu i upotrijebite sredstvo za dezinfekciju koje sadrži najmanje 60% alkohola kako biste bili sigurni da može učinkovito ubiti viruse gripe.</p><p>Sljedeći važan korak koji trebate poduzeti ako mislite da su vam ruke kontaminirane jest da ne dodirujete lice, jer je to uobičajeni način širenja virusa.</p><p>Gripa i drugi virusi mogu biti izuzetno zarazni bez primjerenih higijenskih mjera. Najlakši korak da se zaštitite je pranje ruku što je češće moguće, ali ako ste zabrinuti zbog infekcije, razmislite i o sterilizaciji visoko rizičnih predmeta, piše <a href="https://www.insider.com/how-long-do-flu-germs-live" target="_blank">Insider</a>.</p>