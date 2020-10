Koliko je čist vaš nakit? Evo koji komadi imaju više bakterija čak i od daske na toaletnoj školjci

Najveća greška koju ljudi rade je to što nikad ne čiste nakit koji nose, a nova je studija pokazala kako se na naušnicama i prstenju skriva i do 400 puta više klica nakon tjedan dana nošenja nego je na WC dasci

<p>Redovito tuširanje, umivanje, pranje zubi i odjeće - sve su to opće poznate stvari važne za higijenu, no mnogi griješe vjerujući da su čisti, dok istovremeno nose iznimno prljav nakit i modne dodatke, poput sata, naušnica, prstenja, narukvica...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najgore higijenske navike</strong></p><p>Naime, nova studija tvrtke Est1897 analizirala je bakterije i prljavštinu koja se nalazi na nakitu. Analizirani dodaci koji se redovito nose, pokazuju tjedno 21 tisuću bakterija. Prstenje je skupilo najviše 'prljavih bodova', s više od pet vrsta različitih bakterija pronađenih na analiziranim komadima, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8865417/How-clean-jewellery-Experiment-reveals-germs-ring-watch-earrings.html">Daily Mail</a>.</p><p>Oko dvije trećine ljudi priznaje da nikad ne čisti svoj nakit, što je ogromna greška koja može ugrožavati zdravlje, osobito u vrijeme epidemije koronavirusa, otkrili su istraživači.</p><p>Istraživanje stručnjaka iz tvrtke za nakit i satove Est1897 otkrilo je da su prsten, sat i naušnice u sedam dana skupili 428 puta više klica nego WC školjka. Eksperiment je također je utvrdio da nakit sadrži sve, od izuzetno opasnog meticilin-rezistentnog stafilokoka Aureus (MRSA) do uzročnika difterije, trovanja hranom i bakterijskih kolonija koje mogu izazvati gljivice.</p><h2>Važnost čišćenja nakita</h2><p>Svakodnevno naše ruke dolaze u kontakt s tisućama nepoznatih predmeta koji sadrže bilo što, od hrane do fekalija. Kada se nakit ne očisti pravilno, bakterije brzo rastu, a prosječna osoba dodirne svoje lice oko 16 puta na sat, lako je raširiti štetne organizme na nakit.</p><p>Na prstenu su pronađene ukupno 504 kolonije bakterija, jedna kolonija gljiva i jedna kolonija crnih plijesni. Izloženost crnoj plijesni, između ostalog, može uzrokovati suhu ljuskavu kožu i osipe na koži.</p><p>Sat je bio drugi najgori prijestupnik s četiri vrste bakterija koje su pronađene na komadu. No što je šokantnije nakon samo jednog tjedna nošenja, na satu je pronađeno ogromnih 20.020 bakterijskih kolonija - najvjerojatnije jer se bakterije mogu hvatati na remenju, a sat nije aktivno uključen u pranje ruku, ističu znanstvenici.</p><p>Na naušnicama je pronađeno 485 kolonija bakterija. Naušnice su skrivale vrstu Bacillus koja je također bila prisutna na prstenu.</p><p>Bacillus cerus jedna je od dvije patogene vrste bacila koji uzrokuje trovanje hranom ako bi čovjek unosio bakteriju, što se lako može učiniti ako se igra naušnicama, a zatim to prenosi u usta, posebno ako grize nokte ili jede hranu neopranih ruku.</p><p> - Ova je studija iznijela na vidjelo neke zanimljive stvari, a rezultati su zapanjujući - komentirao je Ben Jarrett iz Est1897.</p><p> </p>