Koliko je puta normalno ustajati se pomokriti tijekom noći?

Ako se noću često budite i trčite do WC-a, možda mislite da nešto nije u redu s vašim zdravljem. Međutim, liječnici kažu da je odlazak jednom na WC tijekom noći sasvim normalno ukoliko imate manje od 60 godina.

Nocturia, ili potreba za mokrenjem noću, može biti uzrokovana različitim faktorima.

- Neki od tih faktora, poput previše tekućine unesenih navečer ili prekomjernog unosa kofeina, lako se mogu ispraviti - objašnjava za Daily Mail sestra Davina Richardson iz udruge Bladder and Bowel UK.

Međutim, ako morate ići na WC više od jednom tijekom noći, to bi mogao biti znak nekog ozbiljnijeg problema. Prekomjerno mokrenje noću može ukazivati na različite bolesti, od infekcija mokraćnog sustava do ozbiljnih stanja poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka, raka prostate ili čak bolesti srca.

Kada je prečesto?

Prag za normalno noćno mokrenje mijenja se s godinama. Ako ste stariji od 70, buđenje dva puta tijekom noći radi WC-a smatra se normalnim, kažu u NHS-u. No, u 90-ima, ta brojka može skočiti na četiri puta. To je zbog toga što tijelo s godinama proizvodi manje antidiuretičkog hormona koji regulira koliko tekućine zadržavamo u tijelu i pomaže nam da se ne dehidriramo.

Kada bi to moglo biti alarmantno?

Iako je povremeno buđenje na WC normalno, ako povećanje učestalosti mokrenja dolazi s drugim simptomima, važno je reagirati na vrijeme. Na primjer, osjećaj pretjeranu žeđ, gubitak težine bez jasnog razloga i zamućen vid, uz učestalo mokrenje, mogu biti znakovi dijabetesa. Visoki šećer u krvi povećava žeđ i dovodi do čestih odlazaka na WC, ali također može iritirati mokraćni mjehur, što znači još više mokrenja.

Ako uz mokrenje imate bolove u prsima, otečene gležnjeve i znojenje, možda se radi o srčanoj bolesti. Loša cirkulacija zbog srca može uzrokovati nakupljanje tekućine u gležnjevima, koja se potom izlučuje putem bubrega, povećavajući tako potrebu za mokrenjem.

Češće posjete WC-u također mogu ukazivati na infekciju mokraćnog sustava, što obično prati peckanje pri mokrenju i mutni ili urin neugodna mirisa.

Kako si pomoći?

Ako vam nocturia ozbiljno narušava san, a time i kvalitetu života, postoji nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći. Prvo, pokušajte smanjiti unos kofeina, gaziranih pića i alkohola, kao i smanjiti unos tekućine kasnije navečer. Također, izbjegavajte kasne obroke s visokim udjelom proteina.

Savjetuje se da posljednju čašu vode popijete do 20 sati, umjesto da to ostavite za kasnije, no pazite da tijekom dana unosite dovoljno tekućine.

Također, prakticirajte dobru higijenu spavanja. Nocturia može biti znak lošeg sna jer kad ste budni ili u plitkom snu, vjerojatnije ćete češće ići na WC.

Kada se obratiti liječniku?

Ako i dalje primjećujete da često ustajete tijekom noći na WC, bez obzira na sve promjene, posavjetuje se s liječnikom. Dobar savjet i pravovremena dijagnoza mogu vam pomoći da se vratite u normalnu rutinu i uživate u kvalitetnom snu.