Smijemo li na kraju mokriti pod tušem ili ne? Znanost odgovara

Kada je riječ o mokrenju pod tušem, urolozi općenito smatraju da to nije štetno ni za žene ni za muškarce.

- Nema nikakvih negativnih posljedica, a nekim ljudima je jednostavno praktično. Osobna je preferencija ako netko ne želi povezivati mjesto gdje se čisti sa mjestom gdje se olakšava - rekla je dr. Karyn Eilber, profesorica urologije sa Cedars-Sinai bolnice u Los Angelesu za CNN.

Mokrenje u tušu obično ne izaziva zdravstvene probleme, a vjerojatno neće niti začepiti odvod. Ipak, postoje određene situacije u kojima mokrenje u tušu možda nije najbolja ideja.

Utjecaj na mišiće zdjeličnog dna

Česti argument protiv mokrenja dok stojite u tušu, osobito kod žena, jest da ta pozicija ne omogućava opuštanje mišića dna zdjelice, što može dovesti do naprezanja i nepotpunog pražnjenja mjehura. No dr. David Shusterman, urolog i glavni liječnik u Modern Urologist klinici u New Yorku, kaže da to nije točno.

Dva mišića koja kontroliraju protok urina iz mjehura nazivaju se mokraćni sfinkteri. Jedan se nalazi na dnu mjehura, a drugi blizu zdjeličnog dna. Shusterman kaže da mišići dna zdjelice slabe kada ljudi pokušavaju prisilno mokriti. To je zato što naprezanje povećava pritisak na sfinktere i mišiće, zbog čega je teže isprazniti mjehur.

Mokrenje u tušu zapravo može pomoći u opuštanju tih mišića.

- U toplom tušu lako možete opustiti sfinkter i pustiti urin da izađe. Za razliku od tvrdnji da mokrenje u tušu nije zdravo, mislim da je zapravo zdravo - dodaje.

Mokrenje i infekcije

Dr. Eilber kaže da se urin kontaminira bakterijama kada imate infekciju, poput urinarnih infekcija. Međutim, nije potrebno brinuti o tome da ćete uhvatiti infekciju ako netko s infekcijom mokri u javnom tušu, jer će voda odmah isprati urin.

- Ne bih se brinula da ćete dobiti infekciju od mokrenja u javnim tuševima, koliko zbog plijesni ili gljivica po kojima hodate bosi izvan tuša - rekla je.

Jedini problem može nastati ako bakterije ostanu zarobljene na koži tijekom mokrenja. Shusterman napominje da muškarci s kožicom moraju povući kožicu kako bi sigurno mokrili, jer ako to ne učine, urin može ostati ispod kože, stvarajući idealno okruženje za rast gljivica i povećavajući rizik od gljivičnih infekcija. Žene bi trebale šire raširiti usmine kako bi spriječile da kontaminirani urin uđe u vaginu. Tuširanje bi pomoglo da se ostatci urina isperu.

Mali rizik od infekcija kože

S obzirom na to da tuširanje ispire urin, dr. Eilber kaže da je uopće u redu ako urin dospije na noge ili stopala. No, ako urin dospije na otvorenu ranu, postoji mali rizik od infekcije.

- Urin je hrana za bakterije i gljivice - objašnjava Shusterman. Ako urin dođe na otvorenu ranu, može otežati zacjeljivanje jer bakterije imaju resurse za rast, čime se povećava rizik od bakterijskih infekcija. On savjetuje da ranu prekrivate vlažnom oblogom kako bi ostala čista i suha.

Potrebna je pažnja kod stalnog mokrenja u tušu

Ako stalno mokrite u tušu, Shusterman upozorava da možete razviti psihološku povezanost između zvuka tekuće vode i nagona za mokrenjem. Kako se to dvoje događa zajedno, mozak se uvježbava opuštati mjehur i sfinkter čim čuje zvuk vode, što može izazvati curenje urina.

Iako Eilber kaže da to većini ljudi nije problem jer jednostavno uživaju u praktičnosti mokrenja u tušu, za osobe s hiperaktivnim mjehurom, zvuk vode može izazvati nenamjerno mokrenje. Ako želite spriječiti ovu povezanost, Eilber preporučuje da ispraznite mjehur prije nego što krenete s tuširanjem. Ako imate problema s curenjem urina, Shusterman savjetuje da posjetite liječnika kako bi vas procijenio na temelju problema s inkontinencijom. Urolog može ponuditi tretmane za opuštanje mjehura i jačanje mišića zdjeličnog dna.

Izbjegavajte mokrenje u kadama i jacuzzijima

Iako mokrenje u tušu možda nije loše, to ne vrijedi za kade i jacuzzije. Shusterman upozorava da je topla, stajaća voda idealno uzgajalište za bakterije i gljivice. Takva voda povećava rizik od infekcija jer može ući u mokraćnu cijev dok sjedite u kadi.

Mokrenje u kadi dodatno pogoršava rast bakterija jer urin pruža hranjive tvari za njih.

- Urin je otpad za nas, ali za bakterije i gljivice je hrana - dodaje Shusterman. On preporučuje da mokrite nakon kupanja kako biste smanjili rizik od infekcija i očistili sve bakterije koje su možda dospjele u mjehur.

Na kraju, mjesto na kojem obavljate nuždu nije toliko važno koliko trenutak kada to radite. Shusterman ističe da bi ljudi uvijek trebali nastojati isprazniti mjehur kada je pun – između 400 i 600 mililitara urina. Dakle, nemojte zadržavati mokraću dok perete kosu. Iskoristite tuširanje kao produktivno multitaskanje.