Koliko još vremena imamo prije kolapsa cijele civilizacije?

Kako tehnologija napreduje, znanstvenici koriste sofisticirane algoritme i modele kako bi bolje razumjeli budućnost čovječanstva i planeta. Danas računala mogu simulirati složene scenarije koji prije nekoliko desetljeća nisu bili ni zamislivi. No, i tada su znanstvenici koristili dostupne računalne resurse za izračune koji su danas iznenađujuće precizni.

Nedavno se u medijima pojavila vijest da je skupina istraživača iskoristila suvremene tehnologije kako bi pokušala utvrditi kada bi društvo kakvo danas poznajemo moglo prestati postojati. Rezultati su mnoge zabrinuli, piše LADBible.

Istraživači s Massachusetts Institute of Technology (MIT) analizirali su obrasce povezane s populacijom, prirodnim resursima i potrošnjom energije. Još 1972. godine MIT-ov tim objavio je studiju koja je upozorila na nadolazeće „limite rasta“, kritične točke koje bi mogle dovesti do kolapsa ljudskog društva.

Prema njihovim predviđanjima, sredinom 21. stoljeća moglo bi doći do raspada civilizacije, a konkretno se spominje godina 2040., što znači da nam je preostalo otprilike 15–20 godina.

U početku, izvještaj iz 1972. izazvao je podsmijeh i nije bio ozbiljno shvaćen. No, 2009. godine druga istraživačka skupina provela je sličnu studiju i dobila gotovo iste rezultate.

Novija analiza časopisa American Scientist zaključila je da su modeli iz 1972. 'gotovo savršeno točni' čak i nakon 35 godina, uz minimalna prilagođavanja.

- Predviđanja nisu opovrgnuta i čine se vrlo preciznima. Ne postoji ekonomski model koji je zadržao toliku točnost kroz tako dug period - ističe studija.

Dodatnu potvrdu pružila je nizozemska istraživačica održivosti Gaya Herrington 2021. godine. Provjerila je stare modele u usporedbi s današnjim podacima i zaključila da podaci i dalje prate predviđanja iz 1972., prema kojima bi ekonomski rast mogao stati do kraja ovog desetljeća, a društveni kolaps uslijediti deset godina kasnije.

Ipak, Herrington nudi i tračak nade: 'Još uvijek imamo priliku usmjeriti se prema scenariju koji ne završava kolapsom. S inovacijama u poslovanju, novim politikama vlada i angažmanom civilnog društva, moguće je ažurirati modele i pronaći rješenja za održiviju budućnost'.