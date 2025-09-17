Obavijesti

Čisti crijeva kao usisavač, a stoji manje od eura: Jedite ga svaki dan za savršenu probavu

Čisti crijeva kao usisavač, a stoji manje od eura: Jedite ga svaki dan za savršenu probavu
Kiselo mlijeko, iako manje popularno, pravi je heroj prehrane. Bogato je vitaminima, probioticima i niskokalorično, čuva imunitet i pomaže u regulaciji težine

Iako danas nije toliko popularno kao kefir ili grčki jogurt, kiselo mlijeko i dalje zaslužuje svoje mjesto u prehrani zahvaljujući brojnim vrijednim nutrijentima. Ovaj tradicionalni mliječni proizvod nastaje fermentacijom nepasteriziranog mlijeka i poznat je po svom karakterističnom kiselkastom okusu, koji je rezultat djelovanja mliječne i octene kiseline, etanola i ugljikova dioksida.

Redovita konzumacija kiselog mlijeka osigurava unos važnih minerala poput magnezija, kalija i kalcija, ali i vitamina B-skupine, A, D i K. Osim nutritivne vrijednosti, kiselo mlijeko je i niskokalorično (oko 50 kcal na 100 g) te ima nizak glikemijski indeks, što ga čini izvrsnim izborom za one koji paze na prehranu. Također, i cijena mu je pristupačna jer košta manje od eura.

Kiselo mlijeko djeluje i kao prirodni probiotik. Bakterije mliječne kiseline povoljno utječu na crijevnu mikrofloru, potiču probavu, olakšavaju rad crijeva i pomažu regeneraciji sluznice probavnog sustava. Osim toga, redovita konzumacija jača imunološki sustav. Nutricionisti ga često nazivaju 'usisavačem za crijeva', jer potiče lučenje probavnih sokova, ublažava zatvor i može pomoći u sagorijevanju masnoća, čime postaje odličan dodatak prehrani za regulaciju tjelesne težine.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kada treba biti oprezan? Kiselo mlijeko uglavnom nema ozbiljnih kontraindikacija, ali se ne preporučuje djeci mlađoj od 10 mjeseci. Osobe s intolerancijom na laktozu često ga mogu konzumirati jer fermentacija značajno smanjuje sadržaj mliječnog šećera. Ipak, kao i kod svih fermentiranih proizvoda, važno je umjereno konzumirati, posebno ako niste navikli na takvu hranu, jer veće količine mogu izazvati blage probavne smetnje.

