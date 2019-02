Koliko ste hrabri? Iznenadite dragu buketom od krastavaca

Grillo's Pickles, tvrtka za proizvodnju kiselih krastavaca u Bostonu u Sjedinjenim Američkim državama, je za popularni američki televizijski show Today napravila aranžman s kiselim krastavcima.

Foto: Today.com

Iako ne prodaju bukete s kiselim krastavcima, pozvali su ljude da sami pokušaju napraviti ovakav buket, piše BuzzFeed.

- Ne samo da je buket s kiselim krastavcima ljepši od klasičnog buketa crvenih ruža i zdraviji od kutije čokolada, on je puno kreativniji - izjavio je osnivač tvornice Grillo's Pickles.

Internet je pozitivno reagirao na ideju kiselog buketa, a mnoge žene su i pozvale svoje partnere da ih iznenade ovakvim poklonom.

If anyone wants to send this to me I will very willingly accept https://t.co/xhYBlJC5H0