Kolinda je oduševljena! Legice su joj 'skockale' traperice

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović zna prepoznati dobar komad odjeće kad ga vidi, a nedavno je vidjela jeans hlače koje su izašle iz modne radionice brenda Ćurić&Ćurić u New Yorku i odmah ih je nabavila. Riječ je o modnom brendu koji su u Americi pokrenule Ivana i Marija Ćurić, blizanke, koje su se u New York odselile još 2005. godine. Ondje su pokrenule modni biznis koji je tijekom godina evoluirao do razine da njihove unikatne i ekološke jeans komade nose mnoge poznate javne osobe. Ivana i Marija u Osijeku su završile Pravni fakultet i planirale su otvoriti svoj odvjetnički ured, no isto tako htjele su malo "vidjeti svijeta", pa su otputovale u New York.

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- Planirale smo otići na godinu dana, ali NY nas je zarazio. Brzo smo počele planirati kako ostati i čime se baviti - kažu seke, koje su se ondje na kraju i udale te rodile djecu.

Marija je uvijek žudjela za modom, pa je upisala i završila Fashion design na Parsons school of design, a Ivana je magistrirala u području intelektualnog vlasništva na prestižnom Yashiva University - Cordozo law school.

- Išle smo povezati zanimanja. Taj nam je korak otvorio vrata za dalje. Naravno da je bilo teško. Morale smo se duplo više dokazivati i raditi, odricati se, iako Amerikanci priznaju naše diplome. No mi smo kretale od početka - kažu.

Dok su se školovale, radile su razne honorarne poslove, poput podučavanja hrvatskog jezika djeci naših iseljenika, čuvale su djecu, ali s vremenom utirale put modi jer su kao stilistice surađivale s produkcijskim kućama te kao modeli na snimanjima.

- Prvih godina borile smo se s odlukom ostati ili otići jer je bilo teško. Ali tek kad smo odlučile ostati, postalo je doista teško. Tu ne dođeš lako do stana, posla i novca. Što je najgore, nismo se imale na koga osloniti osim jedna na drugu. A doma smo imale roditelje i lagodan život koji su nam oni pružali - pričaju danas sestre Ćurić.

Foto: Instagramž

Ivana je 2017. godine pokrenula brend Curic&Curic i okrenule se modi u jeans industriji. Kako su prije ostvarile kontakte s producentima, radile i PR, povezale su se s bitnim ljudima koji su im pomogli u karijeri. Konkurencija u svijetu mode u NY je iznimno velika i ubrzo su shvatile da nije dovoljno imati dobar unikatan komad odjeće nego ga i dobro predstaviti, kao i izgraditi sebe kao promotorice svojeg dizajna.

Marija je bila kreatorica odjeće.

- Odmah smo napravile svoju web prodaju. Planirale smo raditi unikate, baviti se modom na drukčiji, ekološki osviješten način. Jer, studirajući dizajn, imala sam predmet koji se bavio okolišem i tu sam osvijestila da moda stvara ogroman otpad, da modna industrija svakog dana baca tone i tone testnih uzoraka zbog pogrešne boje konca ili nečeg drugog. Zato sam došla na ideju da se udružimo s kompanijama koje proizvode denim te otkupljujemo od njih onaj korišteni i damo mu novi život. Svakodnevno smo tražili način na koji bismo bile drukčije u tome - govori Marija te dodaje kako su osnova njihova brenda ručno oslikani vintage komadi odjeće od denima koji su unikatni.

- Oduvijek sam željela odjeći dati svrhu, trajnost, da ne bude sezonska. Stare stvari učiniti kompletno novima. To se s denimom lako radi. Denim je kao slikarsko platno, zahvalno i nikad ne izlazi iz mode - kaže.

Ivanina strast su modni dodaci. Tijekom Covida osvojila je nagradu za modnu ekološku torbicu. Dodaci su njihov novi projekt i za njega još traže financiranje.

- Pravi hit su nam jeans jakne za mladenke, posebna modna linija. Imali smo mnogo upita za to jer se u Americi jeans nosi na sve - kažu seke, koje se mogu pohvaliti dugom listom poznatih osoba koje su nosile njihovu odjeću.

- Prva nas je promovirala Tajči. To je bilo ostvarenje naših dječjih snova jer smo jako voljele Tajči. Dalje su se imena samo nizala. Gwen Stefani jako voli našu odjeću, Gal Gadot i njena kći nosile su naše, iste jaknice. Halle Berry također, kao i njena stilistica. A našu jaknu ima i Justin Bieber. I Serena Williams i njena kći imaju naše matching jaknice, a Jennifer Aniston traperice koje smo nazvali 'Prijatelji' - nabrajaju poznate, među kojima se sad našla i Kolinda.

Kad ne rade, otputuju malo izvan grada. Prijatelj ima kuću u Hamptonsu, koji se smatra elitnim odmaralištem, pa odu k njemu. On živi pored Gwyneth Paltrow, koju su seke često sretale, pa su njoj i njenoj kćeri darovale svoje jakne.

- Oslikavanje uzima mnogo vremena. Ni jedan jeans nije isti. Ne radimo print nego je sve slikano rukom. Boje koje koristimo su eko friendly, nisu perive - kažu seke Ćurić.

Obje su obožavateljice nogometa i prate Svjetsko prvenstvo.

- Zato smo napravile kolekciju s našim kockicama i iznimno je dobro prihvaćena. Iako smo tu gdje jesmo, ponosne smo na svoju domovinu i u sve što radimo nekako utkamo i Hrvatsku, kao suncokrete, koji su obilježje naše Slavonije. Uostalom, svime što radimo promoviramo i svoju zemlju - dodaju.

Zanimljivo je i to da su identične blizanke. Jedna je plavuša, druga ima pink kosu.

- Time smo napravile uslugu muževima, da nas prepoznaju. Znali su nas zamijeniti - smiju se.

Jako su povezane, čak su i rodile u nekoliko tjedana razlike. Obje su rodile curice. Odnedavno imaju i svoj podcast, u kojem razgovaraju o modi, trudnoći, djeci, a sad malo i o nogometu. Na njemu su se pohvalile objavom bivše hrvatske predsjednice o njihovu modnom brendu.