Konobar u Saint-Tropezu ganjao Talijana po ulici zbog napojnice: '500 € je malo, treba još toliko'

Imućni Talijan požalio se kako ga je konobar u Saint-Tropezu ganjao po ulici zato što mu je ostavio 'samo' 500 eura napojnice.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mislim da je bio velikodušan ostavivši 500 eura, a umjesto toga je ukoren. Konobar mu je rekao da to nije dovoljno i da se ipak može malo potruditi da dođe do 1000 eura jer je to dosljednije u približavanju 20 posto ukupnog iznosa njegovog računa - ispričao je prijatelj Talijana.

Konobar mu je navodno rekao da se treba vratiti nazad u restoran i dodati još 500 eura kako bi dosegao 'minimalni' iznos napojnice od 1000 eura, izvijestile su lokalne novine Nice Matin.

Talijan je rekao kako se zbog ovog incidenta ne planira vraćati u Saint-Tropez. Vlasnici restorana se još nisu oglasili povodom njegovih tvrdnji.

Foto: Dreamstime

Turisti su ispričali kako neki restorani u ovom gradu zahtijevaju minimalnu potrošnju od 1500 eura, dok se u drugim dijelovima Francuske rivijere očekuje da će kupci potrošiti najmanje 10.000 eura.

Gradonačelnik Saint-Tropeza, Sylvie Siri, rekao je da je sazvao vlasnike lokalnih restorana na sastanak na kraju ljetne sezone kako bi u buduće turiste dočekali na dostojanstveniji način.

Otkako su se putovanja vratila u normalu na kraju globalne pandemije, internetom se stalno šire priče nezadovoljnih turista zbog pretjeranih računa u barovima i restoranima na brojnim europskim destinacijama za odmor. Tako su jedni turisti podijelili da im je na računu naplaćeno 1,50 eura samo za dodatnu žlicu koju su tražili za desert, a jedni turisti su otkrili kako im je osoblje restorana naplatilo 20 eura za rezanje rođendanske torte koju su sami donijeli u restoran, prenosi Daily Mail.