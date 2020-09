Što vi mislite, kolika napojnica je primjerena za ugostitelje?

Svatko je individualno određivao koliku će napojnicu ostaviti konobaru ili ugostitelju, no prije pandemije su postojala uobičajena pravila. Je li se situacija sad promijenila i u kojoj mjeri

<p>Restorani su u mnogim državama zatvoreni i posluju kroz dostavu ili mogućnost preuzimanja hrane, pa se na internetu razvila diskusija kolika je napojnica primjerena. Tako na portalu<a href="https://thetakeout.com/how-to-tip-restaurant-servers-for-takeout-pickup-order-1842750254?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark"> TheTakeout </a>kolumnistica pod nadimkom The Salty Waitress odgovara na upit čitatelja o tome što se i u kojoj situaciji smatra primjerenom napojnicom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vrste konobara</p><p>Čitateljica tako piše da u njezinom slučaju visina napojnice ovisi o nizu faktora.</p><p>- Moj je stav da priprema hrane i izloženost zarazi koronom ulazi u opis posebne usluge i zato mi nije problem izdvojiti 20 posto za punu napojnicu. No moj cimer smatra da imamo moralnu obvezu pomoći ugostiteljima u ovom teškim vremenima jer im napojnice nisu dostupne kao inače. On stoga smatra da je u redu dati i veću napojnicu od 20 posto. No drugi cimer pak smatra da nema obvezu dati napojnicu ukoliko je sam išao po hranu do restorana kako bi je ondje preuzeo - opisuje čitateljica.</p><p>Kolumnistica kaže kako je u vrijeme prije pandemije visina napojnice ovisila o količini truda uloženog u pripremu objeda.</p><p>- Ako je netko morao preuzeti vašu narudžbu, sastaviti jelo, donijeti ga u automobil, voziti do vas i uručiti ga na kućnom pragu, to svakako zahtijeva napojnicu. Dodatno, ako je netko od osoblja morao napustiti restoran kako bi otišao u kuhinju, preuzeo vašu narudžbu, stavio je u kutiju i omogućio da je preuzmete, također zahtijeva naknadu - piše ona.</p><p>Ističe kako u ova vremena više nema prostora za procjene i promišljanja jer zaposlenici više ne moraju napuštati gužvu u restoranu kako bi pripremili vaše jelo. To je jedina usluga koju ovih dana pružaju, pa se onda društvena etiketa koja se primjenjivala na ugostiteljske objekte primjenjuje i na hranu iz narudžbe. Dodatno, neki restorani dobit dijele ravnomjerno sa zaposlenicima, dok ima i onih koji dostavljače drže na minimalnoj plaći uz puno prekovremenih pa njihovi prihodi ovise o vašim napojnicama.</p><p>- Ako je vaš drugi cimer odlučan u tome da ne želi ostaviti napojnicu, pojasnite mu to na ovaj način: ne dajete napojnicu dostavljaču jer radi svoj uobičajeni posao, nego plaćate uslugu koja je preko noći postala opasna i riskantna za zaposlenike - navodi ona.</p><p>Ističe kako više ne vrijede pravila koja su vrijedila prije korone zato što više ne živimo u istim vremenima. Ako ste već odredili novac za narudžbu, možete li dodati nekoliko kuna više za čovjeka koji preuzima na sebe rizik donošenja te hrane izravno u vaše ruke.</p><p> </p>