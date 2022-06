Kontraverzni Philippe Starck: 'Za 20 godina dizajn će nestati'

Philippe Starck, svestrani i kontroverzni dizajner, uvjeren je da će za 'najviše' 20 godina dizajn nestati jer će 'dematerijalizacija' stvoriti 'svijet bez predmeta'.

- Budućnost dizajna ne postoji, jer svaka stvar rađa se, živi i umire pa to vrijedi i za dizajn - rekao je za agenciju AFP u intervju na Salonu namještaja u Milanu gdje je predstavio svoju najnoviju kreaciju - stolac medaljon za kuću Dior.

Jedan od najplodnijih izumitelja svoje generacije, 73-godišnji Starck okušao se u svemu, od predmeta za svakodnevnu uporabu kao što su četkice za zube i cjedilo za limun do dizajniranja hotela, jahti i namještaja i zasad ne odustaje od stvaranja.

- Ako je predmet pošten, dostojan postojanja, ako je izrađen s minimumom utrošenog materijala i energije, ako je dostupan najvećem broju ljudi i ako donosi (...) sreću, radost, ako omogućuje da sjednete, perete se, jedete, u tom slučaju ponosan sam na njega - rekao je.

- Na pamet mi padne neka ideja svakih 16 sekundi, moram zadovoljiti sve, prema tome dizajn je demokratski jer je dostupan svima - objašnjava.

No sve ima svoj kraj, s 'dematerijalizacijom' sve nestaje, znači povećavamo snagu inteligencije čime nestaje materija i to je normalno jer što je više materijalnosti to je manje humanosti - objašnjava.

- Pogledajte samo vaš iPhone: koliko je samo materijalnih predmeta zamijenio, to je izvanredno, on zamjenjuje stotine predmeta. Nekada je računalo bilo golemo, bilo je veliko kao zgrada, a sada se može ugraditi ispod kože i postupno prelazi u bioniku - kaže Philippe.

- Cilj će se postići kada čovjek bude na plaži gol, ultramoćan, ultrakomunikativan, ultrakalkulativan, a to će biti za najviše 20 godina - rekao je,

Starck, sin zrakoplovnog inženjera, cijeli život nastojao je dosegnuti 'dušu stvari', stvoriti 'kralježnicu', 'kost', uklanjanjem nepotrebnog.

- Moj otac je radio zrakoplove, a da bi oni letjeli moraju biti lagani, treba ukloniti sve nepotrebno - rekao je.

Zaustaviti konzumerizam

Starck, koji je dizajnirao električne bicikle, inteligentne termostate ili vjetroelektrane za pojedince deklarirani je ekolog i pristaša koncepta planiranog smanjenja potrošnje energije i izvora kako bi se ekonomija uravnotežila na način da se smanje nejednakosti i poboljša blagostanje.

- Ekologija, to je prije svega odlučnost da se može reći 'Ja bih to želio kupiti, no je li mi potrebno. Ako ste pošteni prema samima sebi, u 80 posto slučajeva odgovorit će da nije' - objašnjava.

Na pitanje kako dizajner može pridonijeti zaštiti okoliša Starck kratko odgovara: 'Tako što ćemo prestati proizvoditi'.

- A ako i nakon toga doista bude potrebno nešto proizvesti, nešto što je vrlo korisno, nešto što je ispravno, tada tu ideju treba realizirati s najmanjim mogućim utroškom energije i materije i taj proizvod mora biti dugovječan, ali najbolje bi bilo ne proizvesti ga - zaključuje.

