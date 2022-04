Kopar u ljeto traži puno vode: Kao čaj smiruje, a žvakanjem njegovih listića osvježavate dah

Kopar je jednogodišnja biljka iz porodice štitarki. Potječe iz južne Europe i zapadne Azije, no uzgaja se i u Americi. Koristili su ga kao ljekovitu biljku egipatski liječnici još prije 5000 godina, dok su u staroj Grčkoj i Rimu kopar smatrali simbolom bogatstva i univerzalnim lijekom, a Hipokrat ga je spominjao i kao sredstvo za održavanje zdravlja usne šupljine. Vjerovalo se kako ova biljka daje snagu pa su se rimski gladijatori mazali eteričnim uljem kopra i koristili su listove biljke za začinjavanje hrane. U srednjem vijeku se stavljao u vino radi afrodizijačkih svojstava za koje se vjerovalo da ih ima. Koristio se u prošlosti i za ublažavanje glavobolje i za liječenje bolesti grla.

Osjetljiv na mraz

Kopar se sadi na dobro ocijeđenom tlu gdje će do njega dopirati puno sunca. Sije se sredinom proljeća, od sredine ožujka, do sredine travnja, na mjesta gdje neće biti izložen vjetru. No često se sije u više navrata, sve do sredine kolovoza. Listovi se ubiru tijekom ljetnih mjeseci. Ako je ljeto iznimno vruće, kopar je potrebno malo više zalijevati. Sjeme kopra sije se na dubinu od 1 do 2 cm. Optimalna temperatura za klijanje je 8 do 10°C. Sjeme će pri ovoj temperaturi proklijati nakon otprilike 10 do 15 dana, a stabljika će se formirati za 40 do 50 dana. Valja znati i da je biljka osjetljiva na mraz.

Ljekovita svojstva

Kopar je ljekovita začinska biljka koja se koristi u kuhinji pri izradi velikog broja jela kojima daje pikantnu dozu. Koristi se u krem juhama ili ljetnim juhama od povrća (najbolje hladnima!), umacima, gulašima ili za mariniranje ribe. Odlično se slaže s piletinom, a neizostavan je u osvježavajućim salatama s vrhnjem i jogurtom. Možete ga dodati i jelima od riže na taj način dati posebnu aromu jelu. Često se koristi i kod kiseljenja krastavaca tako da se listovi ili sjemenke jednostavno dodaju u ocat. Važno je spomenuti da mljevene sjemenke kopra mogu poslužiti kao zamjena za sol.

Listići se mogu žvakati za osvježavanje daha, a sjeme se koristi u kupkama i dobro je za slabe i lomljive nokte.

Čaj od kopra ublažava bolove u želucu, a dobar je za poticanje apetita i probave. Preporučuje se dojiljama za poticanje mlijeka. Kopar posebno dobro smiruje organizam pa je odličan i za liječenje nesanice.

Esencijalna ulja sadrže aktivne tvari koje pomažu u aktiviranju enzima i hormona koji imaju smirujući učinak, a majkama pomaže poticanjem sekrecije mlijeka. Zahvaljujući hlapivim tvarima ublažava probleme s dišnim sustavom. Kod respiratornih poremećaja, alergija ili kašlja pomaže u pročišćavanju dišnih putova. Istraživanja pokazuju i da povoljno utječe na zdravlje kardiovaskularnog sistema jer utiče na smanjenje kolesterola i triglicerida u krvi. Flavonoidi koje sadrži se općenito smatraju antioksidansima koji služe zdravlju srca.

San je lakši uz čaj s koprom

Izmiješajte u jednakim količinama, matičnjak, hmelj i valerijanu. Čajnu žličicu mješavine zalijte s 2,5 dl kipuće vode i poklopite da odstoji pola sata. Procijedite i pijte sat prije spavanja zaslađeno s medom.

Običan čaj od kopra

Čajnu žličicu mljevenog kopra prelijte s 2,5 dl kipuće vode i poklopite da odstoji 15-30 minuta. Procijedite i uzimajte tri puta na dan iza jela. Pijte u gutljajima nezaslađeno kod oboljenja želuca i crijeva, a zaslađeno kod oboljenja pluća.

