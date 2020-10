Korisna zdravica: Kucanjem ili lupanjem krigli tjerali su se i plašili zli duhovi i demoni

U doba kada je trovanje pićem bio prikladan način da se ubije neprijatelj, vjerovalo se da će se, ako se čaše napune do vrha, tijekom zdravice, malo alkohola iz svake čaše uliti u drugu

<p>Znate onaj osjećaj kada ste na večeri i nazdravljate sa čašom vina ili šampanjca u rukama i govorite jedno drugom 'živjeli' dok se gledate u oči. Ali zašto to govorimo? Što je zapravo zdravica? Odakle potječe ta tradicija? </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>'Živjeli' potječe od stare francuske riječi chiere koja je značila lice ili glava. Do 18. stoljeća to je značilo 'veselje' i koristilo se kao način izražavanja ohrabrenja. Danas je 'Živjeli' jednostavno simboličan način nazdravljanja kako bi ljudima oko sebe zaželjeli svu sreću, zdravlje i dug i lijep život.</p><h2>Zašto nazdravljamo s čašama?</h2><p>Nekima je uz riječ 'živjeli' prirodno i 'udariti' čašama prije pića. To je običaj koji se prakticirao stoljećima.</p><p>Poboljšavate tako osjetila: Kada pijete s prijateljima, uključena su mnoga osjetila: možete vidjeti, okusiti i osjetiti miris. Vjeruje se da nazdravljanje s čašama tijekom zdravice, pomaže ugoditi svih pet osjetila.</p><p>Zaštita od zla: U srednjovjekovnim su se vremenima zveckale čaše i ljudi su glasno navijali kako bi otjerali demone ili zle duhove. Također se mislilo da nazdravljate s čašama kako biste nešto prosuli po podu za loše duhove u nadi da će vas ostaviti na miru. Njemačka tradicija je lupanje s kriglom po stolu i glasno vikanje kako bi se uplašili zli duhovi.</p><p>Izbjegavate trovanje: Postoje neke teorije koje kažu da je nazdravljanje način da se izbjegne otrovanje. U doba kada je trovanje pićem bio prikladan način da se ubije neprijatelj, vjerovalo se da će se, ako se čaše napune do vrha, tijekom zdravice, malo alkohola iz svake čaše uliti u drugu. Miješanje pića značilo je da pića nisu otrovana.</p><p>Za bogove: Iako se izraz 'živjeli' možda nije koristio sam po sebi, mnoge drevne civilizacije imale su svoj način štovanja svojih bogova za vrijeme gozbi. Tako se bogovima prinosila sveta tekućina (krv ili vino) u zamjenu za želju ili molitvu za zdravlje. U grčkoj mitologiji često se nazdravljalo bogu vina Bacchusu. </p><h2>Odakle dolazi zdravica?</h2><p>U 16. stoljeću bila je uobičajena praksa da se vinu doda komad spaljenog ili začinjenog tosta. Kruh bi pomogao da upije dio kiseline i poboljša okus u lošem vinu. Shakespeare spominje izraz 'živjeli' u Veselim ženama windsorske, kada Falstaff poziva na zdravicu.</p><p>Ljudi su tijekom povijesti navijali, zveckali čašama i nazdravljali, piše<a href="https://www.farmersalmanac.com/why-do-we-say-cheers-30416" target="_blank"> farmersalmanac.</a></p><h2>Kako se kaže 'živjeli' na drugim jezicima?</h2><p>Afrika – Gesondheid<br/> Irska – Sláinte (slawn-cha)<br/> Španjolska – Salud<br/> Njemačka – Prost<br/> Danska – Skal <br/> Francuska – Sante<br/> Japan – Kanpai<br/> Portugal – Saude</p>