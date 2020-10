Korištenje dnevne kreme na području oko očiju: Neki sastojci mogu iritirati osjetljivi dio lica

Formula koja je dobra za lice nije nužno pametan izbor i za korištenje na području oko očiju, jer ono je tanko i osjetljivo te su mu namijenjene specijalne, ciljane formule koje sređuju tamne kolutove i otečenost

<p>- Primijetio sam da kod nekih žena koje na području oko očiju koriste klasične dnevne kreme, nastaju iritacije jer sastojci iz formule ne odgovaraju tom osjetljivom djelu lica - komentirao je dermatolog Seemal Desai iz Teksasa.</p><p>Moguće da je formula dobra za lice, no ne i za tanku, fragilnu kožu oko očiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>Ciljane kreme za zaštitu i njegu područja oko očiju namijenjene su njezi tog osjetljivog dijela lica, no uvijek treba paziti da ne uđu u samo oko. U protivnom, ako se koriste formule koje nisu za tu namjenu, moguće su iritacije, svrbež i dermatitis. </p><p>- Retinoidi su popularan sastojak krema za područje oko očiju, naročito radi anti-age svojstava, no nisu svi isti, važno je odabrati pravilnu koncentraciju kako biste izbjegli iritacije - komentirao je liječnik.</p><p>Predlaže retinol u kombinaciji s antioksidantom, na primjer feruličnom kiselinom.</p><p>Tamni kolutovi oko očiju posljedica su pigmentacije ili genetike.</p><p>- Ako je genetski, primijetit ćete tamne kolutove već u mlađoj dobi. Ako je vaskularni problem, to je radi tanke kože na tom području. Za taj problem predlažem sastojke kao što su peptidi i vitamin C - savjetuje liječnica Loretta Ciraldo s Floride.</p><p>Za otečenost tog područja najbolje su, dodaje, kreme sa sastojcima poput zelenog čaja i kofeina.</p><p>Ističe i važnost zaštitnog faktora, koji ide i na kapke te područje oko očiju, jer i taj dio lica treba zaštititi, piše <a href="https://www.wellandgood.com/does-eye-cream-work/">Well and good.</a></p>