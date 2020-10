Objavili su vodič za elitu - kako ostati otmjen i u doba korone: 'Suzdržite se od preljuba...'

Britanski časopis Tatler objavio je smjernice lijepog ponašanja za aristokrate i članove visokog društva pojašnjavajući što se smatra primjerenim u doba pandemije, a što treba izbjegavati

<p>Koronavirus donio je niz novih pravila za sve, od obveze nošenja maske do fizičke distance na ulici od dva metra te drugačijeg principa vožnje javnim prijevozom, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8681635/Tatlers-guide-Covid-compliant-etiquette.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Heroji liječnici, sestre i tehničari rade bez prestanka</p><p>No pravila su još kompliciranija za pripadnike bogatijeg društvenog sloja kojima je časopis Tatler namijenio listu stvari koje se smiju i koje se ne smiju raditi u doba pandemije, uključujući zabranu držanja ljubimaca na krevetu, kao i zabranu dijeljenja ruža ili supružnika.</p><p>Tako ističu da ne bi trebalo koristiti Ocado, najveći britanski trgovački internetski supermarket koji prodaje prehrambene proizvode. Prljava kuhinja je zabranjena, kao i grljenje roditelja ili korištenje jacuzzija te izleti na skijanje. Pozitivnim pak smatraju čednost, činjenicu da posluga i vozač žive na vašem imanju kao i online konzultacije sa svojim terapeutom. Preporučljive destinacije za odlazak na odmor su domaći otoci.</p><h2>Otmjeno ponašanje tijekom pandemije:</h2><p>- čedno ponašanje<br/> - posluga koja živi u istom domaćinstvu<br/> - nabaviti škrinju za zamrzavanje<br/> - objavljivanje fotografija svoje djece kako volontiraju<br/> - dodati vozača na platnu listu<br/> - sami brinete o svojim noktima</p><p><br/> - Zoomom komunicirate sa svojim terapeutom<br/> - na ulici mašete poznanicima<br/> - držite otvorene prozore tijekom cijele godine<br/> - kupujete građevinski materijal<br/> - lagano se naklonite umjesto da se rukujete<br/> - suprug i vi spavate u odvojenim spavaćim sobama<br/> - imate osobnog trenera<br/> - jedete hranu iz konzerve<br/> - svečano se odijevate za večeru<br/> - imate bicikl</p><p><br/> - ljetujete na britanskom otočju<br/> - imate kupaonicu spojenu sa spavaćom sobom<br/> - šećete<br/> - imate prijatelja s kojim se dopisujete<br/> - držite piliće<br/> - darujete novac za izgradnju novog bolničkog krila<br/> - kad odsjedate u hotelu, bukirate sve sobe<br/> - poznajete nekoga tko radi na cjepivu<br/> - investirate u zrakoplovnu tvrtku Learjet<br/> - koristite novi sapun</p><h2>Ponašanje koje ne dolikuje eliti tijekom pandemije:</h2><p>- nemarno ljubljenje<br/> - sudjelovanje u zabavama s puno ljudi<br/> - prljava kuhinja<br/> - nabavka namirnica preko Ocada<br/> - grljenje roditelja<br/> - zanovijetanje oko putovanja<br/> - posuđivanje ruža<br/> - online kokteli<br/> - varanje partnera</p><p><br/> - naginjanje na stol tijekom večere<br/> - kašnjenje s rezervacijom<br/> - preuređenje<br/> - dijeljenje cigareta<br/> - držanje pasa na krevetu<br/> - parne kupelji<br/> - tapas</p><p><br/> - festivali u vašem vrtu<br/> - korištenje tekstilne umjesto jednokratne papirnate maramice<br/> - vjenčanja u inozemstvu<br/> - držanje gotovine<br/> - hodanje bez obuće<br/> - jacuzziji i odlasci na skijanje<br/> - fraza "novo normalno"<br/> - stajanje u redu<br/> - dovođenje nepozvanih gostiju na druženje<br/> - rasprava o testu antitijela<br/> - maske kućne izrade s cvjetnim uzorkom</p><p>Ipak, neke situacije zajedničke su svim društvenim slojevima, pa je tako bicikliranje od lockdowna postalo raširenije, a i dalje se smatra nepristojnim tražiti od prijatelja da skinu cipele prije ulaska u vaš dom.</p><p>Tatler je razgovarao sa Gavinom Rankinom, vlasnikom restorana Bellamy's u središnjem Londonu, za koji se vjeruje da je omiljeni Kraljičin restoran. On predviđa kako će se u uporabu vratiti lepeza kod gostiju u vrhunskim restoranima kako za stolom ne bi morali imati maske, a prilikom pozdrava u modu se vraća i zračni poljubac umjesto zagrljaja i fizičkog dodira.</p><p>Tatler navodi kako više nisu u modi maske kućne izrade sa cvjetnim motivima, a tvrde kako je sad u modi uzgajati piliće, poznavati nekoga tko radi na cjepivu ili platiti izgradnju novog bolničkog krila.</p><p>- Posluga koja živi u istom domaćinstvu sa vama sad je nužnost jer svi strahuju od drugog vala zaraze, osobito kad je riječ o frizerima - objašnjavaju u časopisu dodajući kako bi pripadnici višeg društvenog sloja morali naučiti ako sami brinuti o svojim noktima.</p><p>Ranije ove godine časopis je objavio vodič kako organizirati zabave i zadržati društvenu komponentu tijekom pandemije. Sve se može napraviti i online, pa zabave tako mogu biti virtualne. Kažu kako je tajna u tome da broj uzvanika ostane malen, a unatoč svemu domaćini bi se trebali dotjerati i govoriti na tim svečanostima kao i ranije.</p><p>Previše virtualnih uzvanika moglo bi prouzročiti lošu kvalitetu zvuka, a njegovo kašnjenje u prijenosu također bi moglo zamarati gledatelje pa to ne preporučuju. Ističu da je važno odabrati zabavan dio kuće sa zanimljivom pozadinom ispred koje ćete se snimati, pa tako preporučuju drvene panele koje ćete dodatno istaknuti dizajnerskim stolićem koji ćete postaviti ispred.</p><p>- Svatko se može zabavljati na relativno normalan način, a za tu priliku iskoristite dizajnerske vinske čaše, ubruse ili rukom oslikane tanjure - preporučuju oni.</p><p>S obzirom na manjak društvenih zbivanja i općenito fizički odmak, mnogi dane provode u pidžamama. No časopis savjetuje da se bogatiji građani ipak svečanije odijevaju, osobito ako planiraju ugostiti virtualne prijatelje na virtualnom druženju.</p><p>- Na Zoomu postoji opcija "touch my appearance" koja uljepšava snimku mekšim fokusom te pomaže zagladiti kožu pa djelujete dotjerano. Za domaćine virtualnih zabava, svakako je privlačniji party sjaj nego crveni obrazi - zaključuju.</p>