Premalo je reći da se uslijed pandemije korona virusa svijet rada kakav smo poznavali preokrenuo naopako. Ne samo zato što su mnogi fizički promijenili radno mjesto i promijenili rutine vezane uz posao; promijenio se i način na koji razmišljamo o svojim poslovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se pripremiti za duži period rada na daljinu

To što sjedimo za stolom u blagovaonici ili kuhinji, dijelimo prostor s partnerom i djecom i prisiljeni smo se koncentrirati u posve novom okruženju, potaknulo je nove ideje u razmišljanjima o poslu. Mnogi su došli do uspjeha u nekim neočekivanim stvarima, proširili svoja znanja ili poboljšali produktivnost i dobrobit. Ipak, velike promjene također mogu biti izazovne, pa su mnogi morali učiti kako prijeći na nepoznatu tehnologiju, ili završili propitivanjem profesionalnih interesa, vrijednosti i puteva u karijeri.

Nova istraživanja pokazuju kako će rad na daljinu vjerojatno postati pravilo u mnogim zanimanjima. To pokazuju i brojna istraživanja u svijetu, pa i neke procjene za Hrvatsku. Tako istraživači iz McKinseyja predviđaju da bi 20 posto globalne radne snage ubuduće moglo raditi od kuće tri do pet dana u tjednu. Teško da ćemo se uskoro vratiti na 'stari' način rada.

Nekoliko je stvari jasno u ovoj pandemiji, pri čemu sigurno nema sumnje u to da će se naš odnos prema poslu definitivno promijeniti.

BBC WorkLife pitao je čitatelje kako su protekli mjeseci promijenili način razmišljanja prema poslu ili karijeri.

- Cijela se svrha života promijenila. Dakle, i svrha rada - kaže Bhagyesh Shah iz Gujarata u Indiji.

Neki su oduševljeni što su u ovom novom okruženju.

- Nikad u životu nisam bio sretniji i bez stresa - kaže Drake Bettis iz Houstona u Teksasu, koji kaže da je ranije često govorio kako mu je suludo putovati samo da bi se preselio s jednog računala na za računalo na drugom mjestu zbog posla.

Čitatelji se slažu da im je rad na daljinu omogućio da svoj posao vide neovisno od svog mjesta.

- Za mene je to potvrdilo da radnici u mnogim zanimanjima mogu raditi bilo gdje – kaže Angela Lowe iz Memphisa u državi Tennessee.

Neke se tvrtke počinju slagati s tim, veliki poslodavci kao što su Twitter i Facebook najavili su da će rad na daljinu postati njihova praksa 'zauvijek'. Fizički prelazak iz ureda na posao od kuće bio je toliko ugodan za Mariah L Sletten iz američke države Minnesota, da je shvatila koliko ju njezin posao dotad nije ispunjavao.

- Kod kuće se osjećam kreativnije. Sretnija sam. Želim raditi velike stvari. Isprobati nove ideje. Što moj posao prikupljanja i unosa podataka o dugovima čini nepodnošljivijim, pogotovo u kontekstu svega što se u svijetu događa – kaže. Dodaje kako je shvatila da ne radi ono što voli i ne dobiva plaću za ono što voli, što je za nju strašno.

To objašnjava i zašto sve više radnika pokušava naučiti nove vještine i u svoj rad unijeti više strasti.

Richard Omondi , snimatelj i video montažer u Keniji, kaže: 'Ova me pandemija natjerala da se usudim i pokušam naučiti nove vještine u digitalnom marketingu... i grafičkom dizajnu također'.

Amtul Syed iz New Jerseyja u SAD-u kaže kako apsolutno voli to što s novim radnim okruženjem dolazi i učenje. Syed, učitelj vjeronauka, iskoristio je ovo vrijeme kao priliku za kreativno razmišljanje za zabavne i interaktivne lekcije.

- Na kraju sam naučio toliko novih strategija iz aplikacija, internetskih članaka i YouTubea – dodaje.

To može biti i razlog zašto neki ljudi sada traže novi posao. Joseph Roberts, analitičar životopisa u tvrtki za regrutaciju radnika iz Manchestera, kaže da klijenti njegove tvrtke koriste ovo vrijeme za ponovnu procjenu svojih poslova i vrijednosti.

- Pomisao na povratak na svakodnevno putovanje do posla, nastavak rada na istom monotonom položaju ili na to da trebaju žrtvovati vlastite vrijednosti i uvjerenja radi novca, sve su česti razlozi za traženje novih prilika ili čak promjene u karijeri – kaže on.

Iako se možda čini da je pogrešno vrijeme za traženje novog posla, mnogi sektori još uvijek zapošljavaju. Tako je potraga za radnicima u Velikoj Britaniji i dalje na 70 posto prošlogodišnjeg prosjeka, navodi se u izvješću Ureda za nacionalnu statistiku iz studenog.

Paula Grady, direktorica prodaje iz Engleske, to je iskusila iz prve ruke i odlučila je preusmjeriti vještine i započeti novi posao. I Conor Seager iz Manchestra također je promijenio put, pokrenuvši novu tvrtku dok je radio od kuće.

- Bio je to neobičan početak, ali tvrtka je pokazala vjeru u mene, poštujući ugovor o radu i pružila mi je potporu putem Skypea, telefonskih poziva i e-maila – kaže.

Naravno, novo lice posla ne dolazi bez novih bora.

- Rad timova tijekom pandemije posljednjih devet mjeseci bio je krivulja učenja. Uslijedio je 'umor od pandemije', a čini se da su ljudi manje spremni sudjelovati u značajnom poslu i razgovorima, ponekad se osjećaju pomalo beznadno - kaže Liana Dean-Wright iz Alberte u Kanadi.

Mnogi su se našli licem u lice s pitanjima za koja nisu ni znali da ih moraju postaviti. Kako će se povezati s kolegama, posebno mladim radnicima koji žele umrežiti se i izgraditi čvrst temelj za karijeru? Kako će rad na daljinu produbiti postojeće nejednakosti, posebno za radnike koji ne mogu raditi od kuće? I kakav je njegov učinak na naše mentalno zdravlje i ljude koji možda neće napredovati u udaljenom okruženju koliko i drugi?

Tu je i pitanje pronalaženja ravnoteže između posla i slobodnog vremena: Kako to točno možemo učiniti u novom radnom okruženju? To je jedno od najvažnijih pitanja za zaposlene roditelje male djece. Djeca ih mogu ometati i do 15 puta na sat, što može utjecati na produktivnost, ali i na mentalno zdravlje i sreću.

- Radeći kod kuće s punim radnim vremenom s dvoje male djece, moj glavni izazov bio je postavljanje granica - kaže Anjeli Narine iz Trinidada i Tobaga.

- Ispada da ni četverogodišnjaci ni klijenti nisu dobri u poštivanju granica. Učim se prelaziti s osjećaja 'majčinske krivice' i radoholizma, kako bih uravnotežila ova dva oprečna zahtjeva – dodaje.

Kavita Rammanan u Ontariju u istoj je situaciji.

- Još uvijek mi je vrlo teško odvojiti vrijeme za posao jer se čini da se nikad zapravo ne odjavim s veze kad radim od kuće. Što se tiče mog četverogodišnjaka, mamin radni dan je gotov kad se vrati kući iz škole. U pravu je, jer se vraća izvan radnog vremena, ali još uvijek pokušavam pronaći tu ravnotežu između radnog vremena i vremena kad sam mama – pojašnjava.

To su glavni izazovi, no i dobrobiti mogu biti značajne. Mnogi su otkrili da je prilagodba i to da su shvatili kad treba ponovno procijeniti vrijednosti i ciljeve kako bi došli do većeg ispunjenja nešto što ih vodi do još veće ravnoteže.

- Pandemija je strahovito promijenila moje razmišljanje prema poslu. Sad sam svjesnija svoje spretnosti, prilagodljivosti i okretanja ka različitim vještinama i talentima za koje nisam znala da ikad postoje kod mene - kaže Maya L Kellman s Barbadosa.

- Izazov mi je osigurati zdravu ravnotežu između posla i života postavljanjem i poštivanjem granica. Još važnije, imam vremena razviti sve svoje kreativne ideje, poduzetničke pothvate i dalje se obrazovati, kako bih diverzificirala svoj osobni brend – kaže.

Kako svi nastavljamo prilagođavati svoje radno razmišljanje brzo mijenjajućoj sadašnjosti i neizvjesnoj budućnosti, jedno je sigurno: Puno je toga još je nepoznato. No, ako nastavimo raspravljati o svim promjenama, našim hrabrim novim svijetom rada moglo bi se lakše kretati nego što mislimo.

- Pandemija je do kraja pokazala to da ne možemo kontrolirati svoj život, ali da puno toga možemo učiniti za to da stvari iskoristimo na najbolji mogući način - kaže Loria Di Landri , učiteljica u Lombardiji u Italiji.

- Budite otvoreni za promjene, ne bojte se izlaska iz svoje zone udobnosti, prihvatite nove izazove i održite se iznad vode na brzinu. Suradnja i dijeljenje znanja, iskustva i sumnji s kolegama učiteljima pomogla mi je da rastem, pokrećem promjene i gledam naprijed – pojašnjava, a piše BBC.