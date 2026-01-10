Obavijesti

Lifestyle

Komentari 3
ŠTO VI MISLITE

'Dečko je u braku s mojom curom, a meni to uopće ne smeta, zavoljele smo se

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
'Dečko je u braku s mojom curom, a meni to uopće ne smeta, zavoljele smo se
Foto: Youtube/Screenshot/lovedontjudgeshow

Quinn i Nexus, bračni par iz SAD-a, žive u throuple vezi s Trinket, gdje je Quinn primarna, a Trinket sekundarna partnerica. Veza se temelji na poštovanju i otvorenoj komunikaciji, a iako neobična, trojac ističe da su sretni i voljeni

Admiral

Quinn i Nexus, bračni par iz SAD-a, upoznali su Trinket samo tjedan dana nakon zaruka. Danas, godinu dana kasnije, troje njih živi u tzv. throuple vezi odnosno ljubavnom trokutu s jasno definiranim ulogama. Quinn je primarni partner, dok je Trinket sekundarna, ali to, kako objašnjava, ne umanjuje njihove osjećaje. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Esej 00:57
Esej | Video: KanalRi

- Nije riječ o ravnopravnoj vezi, ali volimo se sve tri jednako, pojašnjavaju.

Za Trinket, njihova dinamika bila je postupni proces. U početku su bile u tzv. metamour odnosu. Bile su povezane kroz istog partnera, ali ne jedna s drugom. 

SMANJITE TENZIJE Zašto se s partnerom svađate oko sitnica i kako to promijeniti
Zašto se s partnerom svađate oko sitnica i kako to promijeniti

- Što više vremena provodile zajedno, shvatile smo da imamo osjećaje jedna za drugu, kaže. Danas su u trojstvu koje, iako neobično, temelji se na poštovanju, dogovoru i iskrenoj komunikaciji.

Nexus opisuje kako njihova hijerarhija funkcionira u svakodnevici: prvo se pozdravlja Quinn, a onda se zadovoljavaju potrebe svih članova veze. Trinket dodaje da ljubomore gotovo nema jer su sve moguće situacije otvoreno razgovarali i dogovorili. 

Foto: Youtube/Screenshot/lovedontjudgeshow

- Imam svoju sobu, ali spavam s njima kad god život dopušta. Ne trebamo brinuti o ljubomori jer smo sve razjasnili unaprijed, kaže ona.

Njihova jedinstvena veza izazvala je val reakcija na društvenim mrežama. Dok su neki komentatori bili skeptični ili kritični, Trinket naglašava da je sretna i da se osjeća voljeno. 

PRAVA LJUBAV 10 jasnih znakova da vas muškarac doista poštuje u vezi
10 jasnih znakova da vas muškarac doista poštuje u vezi

- Ljudi misle da me iskorištavaju, ali znam da je ovo pravo mjesto za mene, kaže. Iako komentari variraju od čuđenja do osude, trio ostaje fokusiran na vlastitu sreću i međusobno poštovanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti
OTKRIVAJU SVAŠTA

Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti

Neki lijekovi, osobito oni za povišeni krvni tlak, mogu potaknuti oticanje gležnjeva i učiniti tragove čarapa izraženijima. Nekad se radi samo o preuskim čarapama, dok neka stanja mogu biti ozbiljnija
Što uistinu usrećuje svaki znak Zodijaka? Raka obitelj, Ovna posao, Djevicu kada je korisna
IZVORI ZADOVOLJSTVA

Što uistinu usrećuje svaki znak Zodijaka? Raka obitelj, Ovna posao, Djevicu kada je korisna

Bik je najsretniji kada se uspije kreativno ostvariti, ali i osigurati sebi dom. Lava najviše usrećuje kada drugi uvažavaju njegovo mišljenje, a Vodenjake kada mogu ići svojim putem
Dnevni horoskop za subotu 10. siječnja: Blizanci će biti lukavi, Ribe čeka strastvena ljubav
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za subotu 10. siječnja: Blizanci će biti lukavi, Ribe čeka strastvena ljubav

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 10. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026