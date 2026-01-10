'Dečko je u braku s mojom curom, a meni to uopće ne smeta, zavoljele smo se

Quinn i Nexus, bračni par iz SAD-a, upoznali su Trinket samo tjedan dana nakon zaruka. Danas, godinu dana kasnije, troje njih živi u tzv. throuple vezi odnosno ljubavnom trokutu s jasno definiranim ulogama. Quinn je primarni partner, dok je Trinket sekundarna, ali to, kako objašnjava, ne umanjuje njihove osjećaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Esej | Video: KanalRi

- Nije riječ o ravnopravnoj vezi, ali volimo se sve tri jednako, pojašnjavaju.

Za Trinket, njihova dinamika bila je postupni proces. U početku su bile u tzv. metamour odnosu. Bile su povezane kroz istog partnera, ali ne jedna s drugom.

- Što više vremena provodile zajedno, shvatile smo da imamo osjećaje jedna za drugu, kaže. Danas su u trojstvu koje, iako neobično, temelji se na poštovanju, dogovoru i iskrenoj komunikaciji.

Nexus opisuje kako njihova hijerarhija funkcionira u svakodnevici: prvo se pozdravlja Quinn, a onda se zadovoljavaju potrebe svih članova veze. Trinket dodaje da ljubomore gotovo nema jer su sve moguće situacije otvoreno razgovarali i dogovorili.

Foto: Youtube/Screenshot/lovedontjudgeshow

- Imam svoju sobu, ali spavam s njima kad god život dopušta. Ne trebamo brinuti o ljubomori jer smo sve razjasnili unaprijed, kaže ona.

Njihova jedinstvena veza izazvala je val reakcija na društvenim mrežama. Dok su neki komentatori bili skeptični ili kritični, Trinket naglašava da je sretna i da se osjeća voljeno.

- Ljudi misle da me iskorištavaju, ali znam da je ovo pravo mjesto za mene, kaže. Iako komentari variraju od čuđenja do osude, trio ostaje fokusiran na vlastitu sreću i međusobno poštovanje.