Korona zasjenila borbu protiv tuberkuloze: 'Još se koriste zastarjele metode liječenja'

Svijet propušta priliku da zaustavi 'suvremenu tragediju' koju uzrokuje najubojitija zarazna bolest - tuberkuloza, upozoravaju stručnjaci te ističu da bi se zbog Covida-19 mogla razbuktati 'starija' svjetska pandemija

<p>Borba protiv tuberkuloze, respiratorne bolesti koja se može spriječiti i liječiti, ali svejedno ubija više od 1,4 milijuna osoba godišnje, kronično se nedovoljno financira zbog čega dijagnoze i lijekovi kasne ili uopće ne dospijevaju do milijuna ljudi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Međunarodna udruga Partnerstvo za zaustavljanje tuberkuloza (STBP) navodi da se u mnogim zemljama s visokom učestalosti tuberkuloze pacijente liječi zastarjelim metodama i upozorava da je dosad ostvaren napredak u usporavanju zaraze tuberkulozom ugrožen pandemijom koronavirusa.</p><p>- Tuberkuloza je i dalje najubojitija zarazna bolest, premda se može prevenirati i liječiti. Da stvar bude gora, većina zemalja još koristi zastarjele načine liječenja - rekla je izvršna direktorica STBP-a Lucica Ditiu. </p><p>- Moramo bolje. Svaki dan 4000 ljudi umre od tuberkuloze. To je moderna tragedija - dodala je Maxime Lunga iz SPTB-a u Kongu.</p><h2>Cjepivo</h2><p>U svijetu se prošle godine 10 milijuna ljudi zarazilo tuberkulozom, procjena je WHO-a. Dvije trećine tih slučajeva je iz osam zemalja, Indije, Indonezije, Kine, Pakistana, Filipina, Nigerije, Bangladeša i Južne Afrike. </p><p>Stopa učestalosti zaraze tuberkulozom u posljednjih je pet godina globalno pala za samo devet posto, što je niti pola od zacrtanog 20-postotnog pada do kraja 2020. godine. </p><p>Nekoliko dana nakon što su Pfizer i Moderna objavili sjajne rezultate o svojim cjepivima protiv koronavirusa u trećoj fazi ispitivanja, Ditiu naglašava postojanje golemog nesrazmjera u odnosu na financiranje i organiziranje istraživanja o tuberkulozi. </p><p>- Imamo 47 cjepiva u završnim fazama ispitivanja za koronavirus i sva su razvijena u manje od godinu dana. Za tuberkulozu, nakon nekoliko godina istraživanja, imamo samo jedno cjepivo koje se ispituje na ljudima - rekla je. </p><p>S postojećom razinom financiranja i istraživanja, cjepiva za tuberkulozu neće biti do 2027. godine, istaknula je. </p><p>- O tuberkulozi se ne razmišlja dovoljno, to je takozvana 'stara bolest' i u ovoj nesretnoj situaciji ne dobiva pažnju. Ona nije manje važna od covida, jer svi životi vrijede jednako - kazala je Tereza Kasaeva, direktorica globalnog programa za tuberkulozu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. </p>