Koža i vrućine: Arganovo ulje obnavlja, eukaliptus rashlađuje

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF

Eterična ulja, kao i macerati nahranit će kožu oštećenu pretjeranom izlaganju sunčevim zrakama. Tijekom velikih vrućina bitno je paziti na hidrataciju

Pretjerano izlaganje Suncu može ostaviti neugodne tragove na koži - od crvenila i osjetljivosti do zatezanja i perutanja. Ali aromaterapijski pristup temeljen na ljekovitim biljnim uljima, maceratima i eteričnim uljima nudi učinkovitu, a istovremeno nježnu podršku u njezi takve kože, govori nam Jasminka Grbelja, IFPA certificirana aromaterapeutkinja iz Učilište Galbanum.

Vesna Lamer 01:20
Dermatologinja dr. Vesna Lamer objašnjava što su to hiperpigmentacijske mrlje na koži i kako ih spriječiti i tretirati. | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Macerati za obnovu i umirenje

Macerat nevena djeluje protuupalno te smiruje upaljenu i nadraženu kožu. Macerat gospine trave (kantariona) poznat je po svojoj sposobnosti poticanja regeneracije i ublažavanja osjećaja peckanja. Arganovo ulje, bogato vitaminom E i masnim kiselinama, obnavlja i štiti kožnu barijeru. Uz njih, ulje sjemenki grožđa, ulje avokada i jojobino ulje dodatno hrane kožu i čine elastičnu, nemasnu podlogu koja ne zagušuje pore.

Eterična ulja s ciljanim djelovanjem

Lavanda prava i lavanda špica poznate su po snažnom umirujućem i regenerativnom djelovanju. Metvica pruža trenutačno osvježenje i ublažava nelagodu. Eukaliptus limunski djeluje rashlađujuće i protuupalno, dok čajevac ima antiseptično i obnavljajuće djelovanje na osjetljivu i oštećenu kožu. Origano, iako se koristi s velikim oprezom i u vrlo malim količinama, snažno je antimikrobno i pročišćavajuće sredstvo. Eterično ulje sjemenki mrkve dodatno potiče regeneraciju stanica i štiti od fotostarenja.

Sastojci za prirodnu obnovu

U ovakvim pripravcima korisno je uključiti i aktivne sastojke poput dekspantenola, koji dubinski hidratizira i potiče zacjeljivanje, alantoina koji omekšava kožu i ubrzava obnovu, hijaluronske kiseline za dubinsku hidrataciju te vitamina E kao snažnog antioksidansa koji štiti stanice kože. Od navedenih sastojaka moguće je izraditi gel, mlijeko, serum ili losion za njegu kože nakon sunčanja. U sinergiji, svi oni djeluju ciljano: umiruju, obnavljaju i štite kožu - uz minimalan rizik i maksimalnu korist. Njega kože dakle može biti istovremeno nježna i učinkovita - ako dolazi iz prirode.

