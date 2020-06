Kozji sir je lakši za probavu: Tri recepta - pire krumpir s kozjim sirom, pogačice i tjestenina

Ono je čak četiri puta lakše probavljivo u odnosu na neka druga animalna mlijeka. Uz to, istraživanja su pokazala da kaprinska kiselina ima antibakterijska i protuupalna svojstva, kaže Olja Martinić

<p>- Kozji sir sadrži manje laktoze, posebice tvrdi sirevi, i značajno manje kazeina A1 u odnosu na kravlje mlijeko, što ga čini boljim izborom za osobe koje ne podnose mliječne proizvode napravljene od kravljeg mlijeka - kaže<strong> Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O proizvodnji magarećeg mlijeka:</p><p>- Sam nutritivni sadržaj kozjeg sira varira ovisno o korištenom načinu obrade, poput starenja ili zrenja. Iako je preporučeno serviranje kozjeg sira malo, 28 grama što su tri jušne žlice, ono osigurava impresivne količine hranjivih sastojaka. Tako jedno serviranje mekog kozjeg sira sadrži devet grama visokovrijednih proteina zajedno s moćnom kombinacijom kalcija, fosfora i bakra, hranjivih tvari koje su neophodne za zdravlje kostiju - dodala je.</p><p>Napomenula je i da kozji sir ima jedinstven lipidni profil. Naime, kozje mlijeko sadrži više masnih kiselina kratkog i srednjeg lanca za razliku od kravljeg mlijeka (poput kaprinske i kaprilne kiseline). One se, kaže nutricionistkinja, u tijelu brzo razgrađuju i apsorbiraju što dovodi do povećanog osjećaja sitosti.</p><p>- Baš zbog navedenog, kozje mlijeko je lako probavljivo i to čak četiri puta lakše probavljivo u odnosu na neka druga animalna mlijeka. Također, istraživanja su pokazala kako kaprinska kiselina ima antibakterijska i protuupalna svojstva - pojasnila je i spomenula kako kozji sir dolazi u širokom rasponu okusa i tekstura, od mekanog i mazivog svježeg sira do tvrdog, zrelog sira.</p><p>- Također, kozji sir je odličan medij za probiotike zbog svog visokog sadržaja masti i tvrde teksture koja pruža zaštitu bakterijama. Štiti dobre bakterije tijekom procesa probave i na taj način omogućuje bioraspoloživost većeg broja bakterija u crijevima - kaže Olja Martinić.</p><h2>Pire krumpir s kozjim sirom</h2><p>Sastojci: 700 g krumpira, 120 ml mlijeka, 120 g svježeg kozjeg sira, 3 žlice maslaca, pola žličice soli, četvrtina žličice sušenog bosiljka, četvrtina žličice sušenog timijana.</p><p>Priprema: Krumpire ogulite pa skuhajte u hladnoj vodi. Ako su manji, kuhajte ih u kori pa ogulite nakon kuhanja. Dodajte omekšali maslac i sve začine. Krenite s izradom pirea postepeno dodajući mlijeko, a kozji sir umiješajte na kraju. </p><h6>*recept je preuzet s portala <a href="https://gastro.24sata.hr/recepti/dobitna-kombinacija-pire-krumpir-s-kozjim-sirom-22984" target="_blank">miss7gastro</a>.</h6><h2>Pogačice od kozjeg sira</h2><p>Sastojci: Za tijesto: 850 g bijelog pšeničnog brašna, sol, 250 g zobenih pahuljica, 60 g maslaca (slani), 2 žlice vode.</p><p>Za nadjev: 2 jaja, 0.90 dl jogurta (3.2% masti), 1.50 dl punomasnog kravljeg mlijeka, 2 žlice listova vlasca, sol, svježe mljeveni papar, 850 g kozjeg sira.</p><p>Priprema: Maslac narežite na kocke, a u zdjeli prosijte brašno, sol i zobene pahuljice. Maslac utrljajte u brašno tako da dobijete mrvičasto tijesto. Poškropite s 2 žlice hladne vode pa zamijesite nožem sa zaobljenom oštricom. Nekoliko sekundi mijesite tijesto na pobrašnjenoj površini dok ne postane glatko. Potom ga zamotajte u plastičnu foliju i ostavite pola sata u hladnjaku. </p><p>Pećnicu zagrijte na 200 °C. Tijesto podijelite na četiri dijela. Svaki komad tanko razvaljajte i njime obložite kalupe za muffine. Tijesto izbodite vilicom, obložite folijom i kuglicama za pečenje da se ne napuhne. Pecite deset minuta minuta pa uklonite foliju i kuglice te nastavite peći još pet minuta.</p><p>Izvadite ih iz pećnice i smanjite temperaturu na 180 °C. Zatim pomiješajte jaja, jogurt, mlijeko, vlasac, sol i papar. Kozji sir izmrvite i podijelite po pogačicama pa to prelijte pripremljenom smjesom. Pecite još 20 do 25 minuta. Poslužite ih tople.</p><h6>*recept je preuzet s portala <a href="https://gastro.24sata.hr/recepti/dasak-francuske-na-tanjuru-pogacice-od-kozjeg-sira-14632" target="_blank">miss7gastro</a></h6><h2>Tjestenina s graškom i kozjim sirom</h2><p>Sastojci: 400 g tjestenine, 200 g graška iz konzerve, 50 ml maslinovog ulja, 1 žlica naribane korice limuna, 150 g svježeg kozjeg sira, 2 žličice nasjeckanog svježeg estragona, sok limuna.</p><p>Priprema: Najprije skuhajte tjesteninu u slanoj vodi - to mogu biti špagete, svrdla ili mašnice. Sačuvajte šalicu vode od kuhanja tjestenine jer će vam trebati kasnije. Pomiješajte maslinovo ulje, koricu limuna, estragon i sir u velikoj posudi. Dodajte vruću tjesteninu, grašak i nekoliko žlica vode. Dobro promiješajte, začinite i prelijte s malo limunovog soka.</p><h6>*recept je preuzet s portala <a href="https://gastro.24sata.hr/recepti/savrsen-rucak-kremasta-tjestenina-s-graskom-i-kozjim-sirom-23581" target="_blank">miss7gastro</a></h6>