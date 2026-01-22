Krah Vrsaljkovog hotela: Radnici bez plaće, tvrtka u blokadi, a dugovi se gomilaju

Boutique hotel Maškovića han, objekt osmanske arhitekture nadomak Vranskog jezera, trenutno je zatvoren. Prije manje od godinu dana, ulazak obitelji bivšeg nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka u ovaj projekt najavljivan je kao početak novog poslovnog razdoblja. Međutim, projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela, a radnici su ostali bez posla.

Sezona je bila uspješna

Kada su u ožujku prošle godine zadarski ugostitelj Andrej Vrsaljko te njegov rođak, nogometaš Šime Vrsaljko i njegov brat Mario preuzeli upravljanje hanom na deset godina, uz mogućnost produljenja za dodatnih pet, najavljeni su ambiciozni planovi. Govorilo se o stvaranju mjesta koje će povezati povijest, kulturu i luksuzni smještaj s gastronomskim iskustvom.

U projekt je bila uključena i Šimina partnerica, slovenska dizajnerica Kaja Vidmar, koja je radila na uređenju interijera. Planirani su bili brojni eventi, tematske večeri, koncerti, vjenčanja i suradnja s lokalnim OPG-ovima.

​- Želimo ovaj predivni prostor ponovno uzdignuti i stvoriti priču kakvu on zaslužuje - govorio je tada Andrej Vrsaljko, koji je od početka vodio operativni dio posla.

Prema izjavama radnika, ljetna sezona i podsezona bile su uspješne. Atmosfera je bila dobra, a plaće, uvećane kroz neoporezive primitke, isplaćivane su redovito. Nitko od petnaestak zaposlenika, većinom lokalnih stanovnika koji su u hanu radili i prije, tada nije očekivao financijske probleme koji će uslijediti.

Prekid partnerstva i obustava isplate plaća

Problemi su, prema tvrdnjama radnika, započeli u listopadu. U tom razdoblju, kako navodi Slobodna Dalmacija, Šime i Mario Vrsaljko izlaze iz posla, a Andrej Vrsaljko ostaje sam na čelu tvrtke Saxum Mas d.o.o.

Prema neslužbenim informacijama, Šime više nije želio investirati u projekt. Nakon toga, radnici navode da su prestale isplate plaća. Posljednju plaću dobili su za rujan, a odradili su listopad i studeni.

Vrana: Maškovića Han - ilustrativna fotografija

​- Radili smo listopad i studeni, ali kako novac nije stizao s 1. prosinca se nismo pojavili na poslu. Tako je odlučio direktor Andrej dok ne riješi situaciju. Sezona i podsezona bile su jako dobre i nije bilo straha da će se ovo dogoditi - ispričali su radnici za medije.

Uslijedila su obećanja o rješenju situacije. Iz uprave hana stiglo je priopćenje u kojem se problemi pripisuju "internim organizacijskim i vlasničkim okolnostima" te se najavljuje potpisivanje novog investicijskog ugovora.

Taj ugovor, međutim, nije potpisan. Od 15. siječnja, dvanaest radnika službeno je prijavljeno na burzu rada. Tvrtka Saxum Mas je, prema podacima s financijskih servisa, u blokadi.

Posljedice za radnike i reakcija Općine

Prilikom preuzimanja hana, Općina Pakoštane, kao vlasnik objekta, isticala je zaštitu radnika kao prioritet. Načelnik Milivoj Kurtov tada je odluku o davanju hana u zakup Vrsaljkovima pravdao brigom za zaposlenike.

Vrana: Han Maškovi?a - ilustrativna fotografija

​- U uvjetima natječaja stoji kako zakupac preuzima brigu o zaposlenicima što je Općini, povjerenstvu i meni najvažnije. Željeli smo maksimalno zaštititi dvanaest zaposlenika. To je dvanaest obitelji, koji ovise o ovom poslu i nismo ih željeli ostaviti na vjetrometini - izjavio je tada Kurtov.

Danas su ti radnici bez posla i potražuju tri i pol mjesečne plaće. Prema njihovim riječima, neki od njih imaju kredite, a zbog neplaćenih doprinosa ostali su bez zdravstvenog osiguranja. Iz Općine poručuju kako zakupac, osim plaća radnicima, kasni i s plaćanjem jedne rate najma od 4200 eura te da su mu poslali opomenu s rokom od sedam dana da podmiri dugovanja.

Tako je projekt koji je najavljivan kao važan za turističku ponudu dalmatinskog zaleđa trenutno zaustavljen. Dok su vrata Maškovića hana zatvorena, a njegova budućnost neizvjesna, bivši radnici traže odgovore o svojoj situaciji i neisplaćenim potraživanjima.

