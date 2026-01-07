Obavijesti

Show

Komentari 1
MAŠKOVIĆA HAN U PROBLEMU?

Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?
9
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram

Kako navodi portal Bliss Talk, zaposlenici hotela Maškovića han nisu dobili posljednje tri plaće. S 1.12. se, kažu, nisu pojavili na poslu...

Admiral

Zadarski ugostitelj Andrej Vrsaljko, kao i nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko te njegov brat Mario, preuzeli su prošle godine Maškovića han, hotel na Vranskom jezeru. Zakup su dobili na 10 godina plus pet dodatnih, a iako se puno očekivalo od novog vodstva, čini se kako je došlo do problema. 

U BLIZINI VRANSKOG JEZERA Atraktivna Kaja 'otvorila vrata' luksuznog Vrsaljkovog hotela: Objavila fotke, evo kako izgleda
Atraktivna Kaja 'otvorila vrata' luksuznog Vrsaljkovog hotela: Objavila fotke, evo kako izgleda

Vijećnik Općine Pakoštane Kristian Šarić nedavno je na svojim društvenim mrežama naveo kako je na 4. sjednici Općinskog vijeća postavio pitanje o Maškovića hanu i zaposlenicima koji, kako navodi u objavi, nisu dobili tri posljednje plaće. 

- Ono što je važno su ljudi koji rade i koji mjesecima nisu dobili plaću - napisao je, između ostalog. 

Vrana: Maškovića Han
Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Neki od djelatnika hotela ekskluzivno su progovorili za portal Bliss Talk. Isti portal navodi kako su Šime i Mario Vrsaljko izašli iz biznisa u listopadu te je direktor ostao jedino Andrej Vrsaljko. Zaposlenici su naveli kako je bilo otprilike 15 domaćih radnika, koji su i prije tamo radili, plaće su im bile veće, redovite, a atmosfera dobra. No, sve je krenulo nizbrdo nakon što im je posljednja plaća isplaćena za rujan. 

IMA I KOKTEL BAR FOTO Šime Vrsaljko s rođakom otvorio jedan od najljepših restorana u Hrvatskoj
FOTO Šime Vrsaljko s rođakom otvorio jedan od najljepših restorana u Hrvatskoj

- Radili smo listopad i studeni, ali kako novac nije stizao s 1.12. se nismo pojavili na poslu. Tako je odlučio direktor Andrej dok ne riješi situaciju, koji od početka vodi biznis. Sezona i podsezona bile su jako dobre i nije bilo straha da će se ovo dogoditi - ispričali su. 

Kako navodi Bliss Talk, neki djelatnici već su ovršeni, većina ima kredit i prijeti im isključivanje vode ili struje. Problem je i zdravstveno osiguranje obzirom da se ne plaćaju doprinosi. 

Vrana: Han Maškovi?a
Vrana: Han Maškovi?a | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Maškovića han izgrađen je u 17. stoljeću i jedan je od značajnijih spomenika osmanske arhitekture u Hrvatskoj. Danas taj hotel od 807 kvadrata ima 14 soba, dva apartmana, restoran s terasama, sanitarni čvor, recepciju i ured. Nude tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, wellness, a imaju i muzejsku postavu. 

Ljetos je fotografije hotela na svojim društvenim mrežama podijelila i partnerica Šime Vrsaljka, Kaja Vidmar. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Dok vi patite u snijegu, Šime drži Maju za noge da visi
OTIŠLI NA BALI

FOTO Dok vi patite u snijegu, Šime drži Maju za noge da visi

Uz nekoliko fotografija sebe i Šime Eleza, Maja Šuput poručila je da '2026. godina može početi' i to - odmorom. Nakon što joj je cijeli prosinac bio ispunjen obavezama i koncertima, vrijeme je za malo uživanja u toplijim krajevima...
Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim serijama...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim serijama...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 7. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...
Evo što večeras gledati na TV-u
SERIJE, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima – pregled najvažnijih emisija, serija i filmskih hitova. Donosimo odabrane vrhunske filmove i najzanimljivije večernje sadržaje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026