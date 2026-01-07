Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?

Zadarski ugostitelj Andrej Vrsaljko, kao i nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko te njegov brat Mario, preuzeli su prošle godine Maškovića han, hotel na Vranskom jezeru. Zakup su dobili na 10 godina plus pet dodatnih, a iako se puno očekivalo od novog vodstva, čini se kako je došlo do problema.

Vijećnik Općine Pakoštane Kristian Šarić nedavno je na svojim društvenim mrežama naveo kako je na 4. sjednici Općinskog vijeća postavio pitanje o Maškovića hanu i zaposlenicima koji, kako navodi u objavi, nisu dobili tri posljednje plaće.

- Ono što je važno su ljudi koji rade i koji mjesecima nisu dobili plaću - napisao je, između ostalog.

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Neki od djelatnika hotela ekskluzivno su progovorili za portal Bliss Talk. Isti portal navodi kako su Šime i Mario Vrsaljko izašli iz biznisa u listopadu te je direktor ostao jedino Andrej Vrsaljko. Zaposlenici su naveli kako je bilo otprilike 15 domaćih radnika, koji su i prije tamo radili, plaće su im bile veće, redovite, a atmosfera dobra. No, sve je krenulo nizbrdo nakon što im je posljednja plaća isplaćena za rujan.

- Radili smo listopad i studeni, ali kako novac nije stizao s 1.12. se nismo pojavili na poslu. Tako je odlučio direktor Andrej dok ne riješi situaciju, koji od početka vodi biznis. Sezona i podsezona bile su jako dobre i nije bilo straha da će se ovo dogoditi - ispričali su.

Kako navodi Bliss Talk, neki djelatnici već su ovršeni, većina ima kredit i prijeti im isključivanje vode ili struje. Problem je i zdravstveno osiguranje obzirom da se ne plaćaju doprinosi.

Maškovića han izgrađen je u 17. stoljeću i jedan je od značajnijih spomenika osmanske arhitekture u Hrvatskoj. Danas taj hotel od 807 kvadrata ima 14 soba, dva apartmana, restoran s terasama, sanitarni čvor, recepciju i ured. Nude tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, wellness, a imaju i muzejsku postavu.

Ljetos je fotografije hotela na svojim društvenim mrežama podijelila i partnerica Šime Vrsaljka, Kaja Vidmar.