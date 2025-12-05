KULTNI 11. SRPANJ 2018. Sjećate se zadnjeg dvoboja s Engleskom na SP-u? Vrsaljkov 'la pa-pa' i suze radosnice naših

Tog kultnog 11. srpnja 2018. Hrvatska i Engleska sastale su se u polufinalu Svjetskog prvenstva. Hrvatska je gubila 1-0 nakon prvog dijela, ali nevjerojatnim preokretom i pobjedom u produžecima "vatreni" su prošli u finale