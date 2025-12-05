Sjećate se zadnjeg dvoboja s Engleskom na SP-u? Vrsaljkov 'la pa-pa' i suze radosnice naših

Tog kultnog 11. srpnja 2018. Hrvatska i Engleska sastale su se u polufinalu Svjetskog prvenstva. Hrvatska je gubila 1-0 nakon prvog dijela, ali nevjerojatnim preokretom i pobjedom u produžecima "vatreni" su prošli u finale
Foto: Frank HOERMANN
Foto: Frank HOERMANN
Foto: Frank HOERMANN
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska je gubila već nakon pete minute nakon golčine Trippiera iz slobodnog udarca
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ali uslijedilo je izjednačenje Perišića u 68. minuti i utakmica je otišla u produžetke
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
A onda je stigla nikad zaboravljena 109. minuta u kojoj je Mandžukić pogodio u mrežu za 2-1 pobjedu Hrvatske i finale Svjetskog prvenstva
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Uslijedilo je veliko i emotivno slavlje na kojem nije nedostajalo ni suza.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hit je postao Šime Vrsaljko nakon utakmice kada je u Instagram storyju rekao "Englezići la pa-pa"
| Foto: Instagram
