DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Britanski kralj i njegova ljubavnica u kolovozu 1936. bili su prava medijska senzacija ploveći na jahti duž hrvatske obale
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Kralj Edward i Wallis Simpson bili su prvi nudisti na Jadranu
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Boravak britanskog suverena na jadranskoj obali pobudio je interes čitave svjetske štampe za ljepote našega Jadrana, piše časopis Svijet u broju od 22. kolovoza 1936. godine prenoseći vijest o boravku tadašnjeg britanskog kralja Edwarda VIII. i njegove odabranice Wallis Simpson na jadranskoj obali. Posjet kralja i žene zbog koje se nekoliko mjeseci kasnije odrekao kraljevstva bio je zamišljen diskretno, kao privatno putovanje, no nije mogao proći ispod radara štampe i javnosti.
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