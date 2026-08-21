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Kralj Edward i Wallis Simpson bili su prvi nudisti na Jadranu

Piše Marijana Matković,
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Kralj Edward i Wallis Simpson bili su prvi nudisti na Jadranu
Foto: Časopis Svijet
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Britanski kralj i njegova ljubavnica u kolovozu 1936. bili su prava medijska senzacija ploveći na jahti duž hrvatske obale

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Boravak britanskog suverena na jadranskoj obali pobudio je interes čitave svjetske štampe za ljepote našega Jadrana, piše časopis Svijet u broju od 22. kolovoza 1936. godine prenoseći vijest o boravku tadašnjeg britanskog kralja Edwarda VIII. i njegove odabranice Wallis Simpson na jadranskoj obali. Posjet kralja i žene zbog koje se nekoliko mjeseci kasnije odrekao kraljevstva bio je zamišljen diskretno, kao privatno putovanje, no nije mogao proći ispod radara štampe i javnosti.

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