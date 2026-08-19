DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Veslačice Veslačkog kluba Vukovar već više od 110 godina drže se one da je važno - sudjelovati
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Vukovarci su pobjeđivali, a Vukovarke živjele za vesla
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Veslački sport u Vukovaru uživa bogatu tradiciju, mjesni klub djeluje više od šest desetljeća i teško mu je među "slatkima" naći premca u ovom dijelu zemlje. Istina, događaju se i krize, zastane se, ali onog pravoga entuzijazma i ljubavi prema klubu ipak ne ponestane, piše Večernjak na današnji dan 1975. godine. Kao primjer tog entuzijazma novinar navodi omladinke VK Vukovara u četvercu s kormilarom.
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