Kraljičin vrtlar: Malčiranjem spriječite širenje korova u vrtu

Dok su kraljičine godišnje zabave u vrtu ove godine na odgođene, cvijeće oko palače izgleda u punom cvatu, što pokazuje galerija fotografija koju je objavila kraljevska obitelj.

Mark Lane, koji 28 godina radi kao vrtlar u Buckinghamskoj palači, odgovarao je na sva pitanja korisnika Twittera o vrtlarstvu, od toga kako se boriti s dosadnim korovom do cvijeća koji će uspjeti u raznim uvjetima.

Jedan korisnik Twittera ga je pitao koji je najbolji način za presađivanje nekoliko cvjetova kamelije kako bi mogli rasti u vidljivijem dijelu vrta.

Foto: dreamstime

Lane je rekao da je postupak najbolje izvesti početkom ljeta.

- Morate odrezati dio biljke, malo iznad stabljike, gdje lišće raste. Uklonite donje lišće. Nanesite prašak za ukorjenjivanje i umetnite ga u vlažni, pjeskoviti kompost. Pokrijte plastičnom vrećicom ili povremeno prskajte vodom - napisao je.

Lane je predložio i cvjetove koji uspijevaju u zasjenjenim područjima.

- Za sjenovita područje isprobajte Srdašce, Zvjezdanku, Kampanulu, Iglicu (Geranium), Ljubičice, Plućnjak ili Tiarele - napisao je Lane.

Za osjenčana područja s vlažnim tlom, Lane je rekao da bi u tim uvjetima mogla uspjeti konoplja, astilba, hosta i bršljan.

Lane je dao savjet i kako uzgajati bobice, posebno jagode. On je napisao da su jagode idealne za uzgoj u zatvorenom, ali samo ako su se prije toga uzgajale vani na hladnom.

This Friday, the Head Gardener at Buckingham Palace, Mark Lane, will be here to answer your garden-related questions! #NationalGardeningWeek 🌸



⏰: 12pm to 1pm

🗓: Friday, 1st May

⤵️: Send Mark your questions below pic.twitter.com/gSuqy7Hl2t