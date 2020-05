Predivne petunije uz pravilnu će njegu cvjetati sve do jeseni

Petunije se ubrajaju u pomoćnice - odnosno, bliske su srodnice rajčicama i krumpiru. Viseće sorte prikladne su za balkonske posude, a grmolike za vrtne gredice. Raspon boja proteže se od posve bijele preko ružičaste. crvene, boje lavande, ljubičaste te. najnovije, do nijansi boje pijeska - jedina boja koja još uvijek nije dostupna na tržištu jest plava. Naročito su atraktivne i dvobojne, prugaste sorte te puni oblici s naboranim rubom cvijeta.

Vrijeme cvatnje petunija proteže se od svibnja do studenog, a biljke je potrebno svaki mjesec pognojiti da bi čitavo to vrijeme stvarale lijepe cvjetove. Nakon prve cvatnje u razmacima, dva do tri puta tijekom ljeta, potrebno je skratiti preduge izbojke. Tako će petunije ostati guste i pune cvjetnih pupova. Ako se biljke drže u posudama ili na balkonu potrebno ih je redovito zalijevati, gnojiti i uklanjati ocvale cvjetove kako bi se potakla bujnija cvatnja.

Za vrtne gredice prikladne su grmolike, a za balkone viseće sorte. Većini varijeteta odgovara posve sunčani položaj, ali za vrućih ljeta bolje ih je smjestiti u polusjenu, inače bi vrućina mogla privremeno zaustaviti cvatnju. Petunije podnose različita tla, ne vole biti bez vode duže vrijeme, no osjetljive su i na višak vlage. Stoga ih je potrebno zalijevati umjereno i paziti da je zemlja dobro drenirana. Pretjerano zalijevanje smanjit će cvjetanje, a stabljike će se izdužiti. Petunije ne vole kišu, pa tijekom kišnih sezone mogu oboljeti od plijesni i truleži, stoga ih nije loše tijekom kiše premjesiti na zaštićeno mjesto.

