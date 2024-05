Kramer iz Seinfelda na vrijeme ga je otkrio: Evo kako smanjiti rizik za razvoj raka prostate

Glumac Michael Richards (74), poznat po ulozi simpatičnog Kramera u Seinfeldu, prisjetio se jednog od najtežih trenutaka u životu kad je shvatio da se rak prostate ne događa samo drugima. Bilo je to prije šest godina. U ljeto 2018. godine otišao je na rutinski pregled. Nalaz je pokazao visoku razinu PSA (prostata specifični antigen) što je značilo da ima rak prostate 1. stupnja.

- Prvo sam pomislio: 'Došlo je moje vrijeme. Spreman sam za odlazak', ali onda sam se sjetio svog 9-godišnjeg sina i kako bih volio ostati uz njega - prisjetio se i dodao kako je pitao liječnika postoji li način da nastavi sa životom.

Liječnik mu je preporučio zahvat uklanjanja cijele prostate nakon što ni nalaz biopsije nije izgledao dobro. Nije bilo puno vremena za razmišljanje, na operaciju je trebao čim prije.

- Morao sam otići na potpunu operaciju. Da nisam, vjerojatno bih bio mrtav za otprilike osam mjeseci - dodao je i napomenuo kako ga je susret sa smrću nagnao da dobro promisli o svom životu što je odlučio pretočiti u memoare. Nazvao ih je 'Entrances and Exits', a u knjižare dolaze 4. lipnja ove godine.

- Imao sam više od 40 dnevnika koje sam vodio godinama i želio sam napraviti potpuni pregled svog života. Punim 75 godina, pa je možda želja da to učinim nešto što dolazi s mojim godinama. Htio sam se povezati s emocijama i sjećanjima. Iznenađen sam koliko sam se toga uspio sjetiti - ispričao je.

U memoarima se prisjeća i noći koja je imala velik utjecaj na njegovu karijeru. Počeo se, kaže, svađati s nekim klincima tijekom stand-up nastupa u Laugh Factoryju (lanac komičarskih klubova u SAD-u). Iznio je nešto rasističko protiv njih, a nekoliko dana kasnije snimka je procurila u javnost.

Nakon toga se javno ispričao zbog svojih riječi i odlučio se povući iz pozornosti. Želio se duboko samoanalizirati. Shvatio je kako je to napravio iz osjećaja nesigurnosti.

- Odmah mi je bilo žao, čim sam to izgovorio na pozornici. Nisam očekivao da svijet oprosti i zaboravi. Tako sam se potpuno udaljio od show businessa. Bilo je vrijeme da nestanem i konačno obratim pozornost na to odakle dolazi sav moj bijes. Najviše što sam mogao učiniti za sve je otići kući i skupiti svoja sranja - ispričao je.

Od tada je prošlo nekih 17 godina. Glumac se pritajio, stvorio je oko sebe mali, blizak krug prijatelja i puno čitao. Počeo je proučavati religiju i filozofiju. Među bliskim prijateljima zadržao se Jerry Seinfeld, koji je napisao predgovor u njegovoj knjizi.

- Učim i iscjeljujem se. Iscjeljujem se i učim. Život je pun uspona i padova - rekao je i spomenuo da uživa u mirnom životu s glumicom Beth Skipp i njihovim sinom Antoniom, prenosi People.

'U početnoj fazi bolesti simptoma nema'

Rak prostate posljednjih nekoliko godina vodeći je uzrok po pojavnosti kod malignih bolesti u muškaraca. U Republici Hrvatskoj, prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak HZJZ-a za 2020. godinu, bilježimo 2.299 novooboljelih osoba od raka prostate, tako da isti čini 19% svih novootkrivenih malignih bolesti kod muškarca. U navedenoj godini 785 muškaraca je izgubilo životnu bitku s ovom bolesti. U gradu Zagrebu ovo sijelo također predstavlja vodeći javnozdravstveni izazov u malignih bolesti kod muškarca, tako da 2020. godine bilježimo 433 novooboljela, naša sugrađana, kažu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Napominju da se ova maligna bolest najčešće javlja nakon 60. godine života. Važno je ići na rutinske preglede jer u ranoj fazi bolesti simptoma nema, a šansa za izlječenje je čak 98 posto.

- U početnoj fazi bolesti simptoma nema, s vremenom se počinju javljati relativno nespecifične promjene u vidu: učestalog mokrenja, pogotovo noću, otežanog mokrenja, boli i pečenja prilikom mokrenja, prisustva krvi u urinu pa do nemogućnosti održavanja mlaza mokraće. Nastavno na nove Europske smjernice za probir raka preporučuje se PSA testiranje (testiranje prostata specifičnog antigena) kod muškaraca mlađih od 70 godina, no programi populacijskih probira na nacionalnim razinama još nisu do kraja definirani. Osim navedenog testiranja potrebno je kod muškaraca osvijestiti i potrebu za redovitim preventivnim pregledom kod urologa. Ukoliko se rak prostate otkrije u početnom stadiju, postotak izlječenja doseže vrlo visokih 98 posto - pojasnili su.

Posebno naglašavaju kako se rak prostate može prevenirati promjenom nekoliko životnih navika, a koje 'dokazano prema Europskoj mreži za informiranje o raku odgađaju ili preveniraju nastanak raka prostate'. Ovo su njihovi savjeti:

Održavajte zdravu prehranu

Pratite unos masti: ograničite unos zasićenih masti i crvenog mesa; preferirajte zdravije masti iz izvora kao što su riba, orašasti plodovi i maslinovo ulje.

Ostanite fizički aktivni: Redovito se bavite tjelovježbom, kao što je brza šetnja, trčanje ili drugi oblici aerobne aktivnosti.

Održavajte zdravu tjelesnu težinu: prekomjerna težina ili pretilost povezane su s većim rizikom od raka prostate.

Izbjegavajte pušenje i ograničite alkohol: pušenje je povezano s povećanim rizikom od agresivnog raka prostate.

Ostanite hidratizirani

Poznavanje obiteljske povijesti: Ako postoji obiteljska povijest raka prostate, vaš rizik može biti veći.

- Misao kako bolest pogađa nekog drugog, a ne nas, u potpunosti je pogrešna - naglasili su i spomenuli kako brigu treba voditi i o testisima.

- Za razliku od raka prostate, rak testisa se u najvećoj mjeri javlja kod muškaraca mlađe životne dobi, tako da većinu novooboljelih čine muškarci mlađi od 50 godina. Prema posljednjim podacima Registra za rak u 2020. u Hrvatskoj bilježimo 200 novooboljelih osoba. Simptomi raka testisa su sljedeći: pojava bezbolne kvržice ili otvrdnuće na testisu, bol u predjelu donjeg trbuha, preponama ili pak u donjem dijelu leđa, prisustvo krvi u ejakulatu - objašnjavaju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

- Kako bi na vrijeme uočili određene promjene i kako bi se rak testisa otkrio što ranije, muškarcima je potrebno osvijestiti potrebu za samopregledom testisa. Ova bolest ima vrlo dobro prognozu ukoliko se na vrijeme otkrije. Nastavno na posljednje studije o preživljenju, petogodišnje preživljenje procjenjuje se na 95 posto - dodali su.