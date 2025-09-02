Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Kraševa Bonbonniere u Zagrebu postala je samoposluga 1970.

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Kraševa Bonbonniere u Zagrebu postala je samoposluga 1970.
Foto: Arhiva VL

Godinama je Kraš Bonbonniere trgovina radila i 'posluživala' goste i turiste, no zatvorena je točno 50 godina poslije otvaranja, zbog štete od petrinjskog potresa 28. prosinca 2020. godine

Prije više od 50 godina mnoge trgovine bile su klasične - prodavačica za pultom donosila je stvari s polica i odmah naplaćivala robu, dok se u nekom trenu nisu počela otvarati i samoposluživanja. Tako Večernji list 2. rujna 1970. piše da se jedan od najpopularnijih trgovačkih lokala u centru Zagreba, slatka prodavaonica Kraša u Ilici 14 cijelo ljeto preuređivala i postala - samoposlužna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025