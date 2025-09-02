Godinama je Kraš Bonbonniere trgovina radila i 'posluživala' goste i turiste, no zatvorena je točno 50 godina poslije otvaranja, zbog štete od petrinjskog potresa 28. prosinca 2020. godine
Kraševa Bonbonniere u Zagrebu postala je samoposluga 1970.
Prije više od 50 godina mnoge trgovine bile su klasične - prodavačica za pultom donosila je stvari s polica i odmah naplaćivala robu, dok se u nekom trenu nisu počela otvarati i samoposluživanja. Tako Večernji list 2. rujna 1970. piše da se jedan od najpopularnijih trgovačkih lokala u centru Zagreba, slatka prodavaonica Kraša u Ilici 14 cijelo ljeto preuređivala i postala - samoposlužna.
