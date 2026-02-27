Kreće Dubrovnik Women Summita: U petak vas čekaju predavanja o poduzetništvu

Povodom Dana žena, u petak 6. ožujka 2026. godine Grad Dubrovnik s ponosom najavljuje Dubrovnik Women Summit, događaj koji u središte stavlja žene poduzetnice, njihovu vidljivost, međusobnu podršku i izgradnju snažne poslovne zajednice. Ulaz je slobodan a vrata se otvaraju od 16 sati.

Pod sloganom 'Business. Community. Inspire.', ovogodišnji summit donosi temu 'Od ideje do zajednice - snaga communityja u poduzetništvu'. U vremenu kada tržište postaje sve dinamičnije i zahtjevnije, upravo zajednica postaje ključ održivog poslovanja i dugoročnog uspjeha. Kako od osobne ideje izgraditi brend iza kojeg stoji lojalna i angažirana zajednica? Kako različiti sektori mogu doprinijeti razvoju ženskog poduzetništva? Odgovore donosi bogat popodnevni program koji započinje okupljanjem u 16 sati, a završava druženjem i umrežavanjem u interaktivnoj zoni.

Foto: PROMO

Program započinje zanimljivim panelom u 16:30 sati koji donosi četiri snažne i autentične poduzetničke priče koje potvrđuju koliko je zajednica ključna za rast, vidljivost i dugoročan uspjeh. Ana-Marija Bujić, Elena Vračarić, Mirna Čužić i Andrea Oberan podijelit će svoja iskustva o tome kako se kroz promišljenu i sadržajnu komunikaciju gradi povjerenje, razvija osobni brend i okuplja zajednica koja vas prepoznaje kao relevantan i vjerodostojan glas u svojoj industriji.

Jedan od iščekivanijih dijelova programa svakako je i razgovor 1 na 1 s Katarinom Radnić Zmazek, poduzetnicom koja je imala sve preduvjete za uspješnu odvjetničku karijeru, ali je odlučila slijediti svoju strast. Umjesto sudnice, odabrala je kreativni put i pokrenula brend nakita koji je danas jedan od najprepoznatljivijih domaćih brendova nakita, osobito poznat po tzv. „nevidljivim ogrlicama“. Njezina priča donosi vrijedne lekcije o preuzimanju rizika, učenju kroz proces, brendiranju i najvažnije o snazi communityja koji raste zajedno s poduzetnicom.

Foto: PROMO

Poseban naglasak i ove je godine na interaktivnom prostoru, otvorenom za sve sudionike. U toj dinamičnoj zoni dubrovačke poduzetnice, kreativne inovatorice i lokalni brendovi imat će priliku povezati se, razmijeniti iskustva i predstaviti svoje poslovanje. Posjetitelji će moći kušati domaće delicije te razgledati originalne suvenire i umjetnine. No, ova zona nije samo izložbeni prostor, ona je mjesto susreta, inspiracije i suradnje. Upravo ovdje rađaju se nove ideje, partnerstva i projekti koji nadilaze granice jednog događaja.

Dubrovnik Women Summit održava se u kontekstu konkretne i kontinuirane podrške ženskome poduzetništvu. Grad Dubrovnik posljednjih godina sustavno ulaže u razvoj poduzetničkih inicijativa žena. Zahvaljujući novom Pravilniku, maksimalni pojedinačni iznos potpore za žensko poduzetništvo povećan je za 51 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupni proračun za ovu namjenu povećan za 122 posto u odnosu na 2024. godinu. Ovakve mjere jasno pokazuju kako Grad Dubrovnik aktivno stvara poticajno okruženje u kojem poduzetničke ideje žena mogu rasti i razvijati se, a ova konferencija još jednom okuplja žene koje svojim idejama, hrabrošću i autentičnošću mijenjaju poslovni svijet. Očekuje nas poslijepodne ispunjeno inspiracijom, povezivanjem i konkretnim znanjem upravo onako kako poduzetnice to vole.