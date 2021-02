Sastojci:

*šalica od 2,4 dl

za tijesto:

za posipanje:

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a klasičan kalup za muffine premažite uljem. Ovaj desert možete raditi i kao minijaturne verzije muffina, no onda ih pecite kraće.

Napravite tijesto: umutite brašno, šećer, prašak za pecivo, sol i cimet, a u drugoj posudi mlijeko, jaje, otopljeni maslac i vaniliju. Ulijte to u smjesu sa suhim sastojcima i miješajte dok se sve ne sjedini, ne predugo.

Napunite smjesom kalup za muffine do 2/3 zapremine, jer će se tijesto dignuti. Pecite 20 do 22 minute (ili 12 do 14 minuta ako radite mini muffine). Kolač je gotov kad čačkalica kojom ste testirali sredinu muffina izađe čista.

Ostavite ih da se u kalupu hlade nekih pet minuta pa ih izvadite i ostavite neka se ohlade do kraja.

U međuvremenu u zdjelici pomiješajte šećer i cimet pa ohlađene muffine umočite u otopljeni maslac i uvaljajte u šećer i cimet, prenosi kitchenfunwithmy3sons.com.