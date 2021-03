Križevčanke Danijela Majnarić i Ana Končurat prošli su tjedan obišle svoje gredice u Magdinim vrtovima u Križevcima.

POGLEDAJTE VIDEO (Mali Zagreb):

Priznaju, tjedan baš i nije bio za rad jer je hladno, ali došle su uhvatiti svježeg zraka. Sjeli smo s njima ispod obližnjeg oraha i ponudile su nas kavom iz termosice pa otkrile da su uzele gradsku parcelu za svoj vrt, ne samo da bi uzgojile nešto svoje, nego im je to i rekreacija jer uglavnom rade u zatvorenom na uredskoj stolici.

Danijela je posebice ponosna na svoj grašak koji svi obožavaju u obitelji, a otkad ima svoj vrt, zna da jedu zdravo jer povrće ne tretira kemikalijama.

- Ovdje spajamo ugodno s korisnim, jer u ovoj oazi uz motiku nađemo vrijeme i za druženje. A uspijem tu uzgojiti salatu, zelje, kelj, poriluk... Sve što se može posaditi - pohvalila se Danijela. Njena kolegica na poslu, ali i susjeda u vrtu, Ana, kaže da svako popodne barem prošeće do vrta, kad u njemu i nema nekog posla.

- Onako iz gušta, jer nas to sve veseli, posebice kad vidimo da plodovi niču iz zemlje. Volim plijeviti jer me to odmara, posebno zato što nisam u djetinjstvu imala vrt, ali sam povremeno odlazila baki za praznike i sad sam se vratila prirodi - rekla je Ana, koja najviše sadi špinat.

Grad Križevci ponudio je i ove godine svoj prostor Magdinih vrtova (ime su dobili po posljednjoj coprnici toga kraja). Parcele su od 50 kvadrata pa najam jedne parcele ispada 25 kuna po godini.

Ove godine preko natječaja ponudili su 37 parcela, a dijele ih po principu najbržeg prsta, ali dosadašnji zakupci imaju prednost. Grad je proširio gradske vrtove koji se prostiru na 6000 četvornih metara u Ulici Franje Tuđmana. A uskoro će se uz vrtove sagraditi i prostor za alat tako da “vrtlari” ne moraju ništa sa sobom nositi.

- Sve više sugrađana pokazalo je zanimanje za vrtovima pa smo povećali broj parcela. A Križevački gradski vrtovi imat će i edukativni prostor, pokazno-eksperimentalne gredice, šumarak biljnih zadruga, livadu za odmor, druženje i igru te urbani mini voćnjak. Grad će osigurati i alate te vodu za zalijevanje - rekla nam je Dijana Marković iz gradske uprave.

Osijek i Zagreb imaju vrtove

Osijek nudi parcele od po 50 m2 besplatno na dvije godine. Građanima je osigurana i voda, a slobodnih parcela ima još, rekli su. I Zagreb daje parcele besplatno na korištenje na dvije godine. Prema podacima na internetu, ima 2100 parcela od 50 m2.