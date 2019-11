Kronični stres pojačava razne kožne bolesti: Ekcem, psorijazu

Kronični stres vaše tijelo 'muči' tako da ono počne patiti od nesanice, promjene apetita, ali i reagirati na naizgled neobične načine kada ste pod stresom. Razina stresa također može ozbiljno utjecati na vašu kožu tako da pogoršava postojeća stanja kože, poput ekcema ili rozaceje ili uzrokuje nuspojave poput prekomjernog znojenja ili čak gubitka kose. Zbog toga je zapravo povezanost kože i stresa sve razumljivija u medicinskoj zajednici.

- Psihodermatologija je polje koje se bavi utjecajem osjećaja pojedinca koji se odražavaju na koži - tvrdi Karen Mallin, instruktorica na odjelima psihijatrije i znanosti o ponašanju, dermatologiji i kožnoj kirurgiji na Sveučilištu u Miamiju.

Dr. med, Marisa Garshick odlučila je objasniti sve o bolestima kože koje se mogu pojaviti zbog velike razine stresa.

1. Nekima će buknuti akne kada su pod stresom

Mnogi popularni mitovi koji se tiču akni su osporeni, a pogotovo onaj da se protiv njih bore samo tinejdžeri. Akne kod odraslih se pojavljuju iznenađujuće često i imaju mnogo uzroka, a stres je glavni okidač.

- Vrlo je uobičajeno da ljudi dobivaju akne kada su pod stresom - objasnila je Garshick, a sve je to zbog hormonalnih promjena koje naša tijela doživljavaju zbog stresa. Tada tijelo oslobađa hormone stresa, uključujući i kortizol, koji mogu povećati stvaranje masti i zbog toga se pojavljuju akne. Ako ste odjednom puni akna i ne možete shvatiti zašto, možda biste trebali smanjiti količinu stresa u svakodnevnom životu.

2. Pojavljivanje ekcema može se pogoršati tijekom stresnih razdoblja

Ako imate ekcem, onda ste upoznati sa crvenim osipom koji često svrbi. No tijekom stresnih vremena, objašnjava Garshick, stanje ekcema se pogoršava.

Foto: Dreamstime

- Neki ljudi koji imaju ekcem mogu primijetiti da se njegova pojava pogoršava s povećanim stresom. Jednom kada se ekcem pojavi na koži, pod većim ste stresom, jer vas svrbež čini nervoznim, što dovesti do začaranog kruga. To je zato što stres može povećati upalu što izaziva pojavu ekcema - objasnila je.

Također, kada je koža suha (to se može dogoditi kada ste pod stresom) obično je sklonija izbijanju ekcema. Zato je održavanje hidratacije kože presudno kako bi se smanjila iritacija.

3. Osobe s rozacejom također mogu primijetiti simptome

Baš kao što upala može uzrokovati pojavu ekcema, tako može izazvati i pojavu rozaceje, kod onih koji pate od nje.

- Poznato je da rozaceja, koju karakteriziraju crveni prištići, crvenilo ili 'upaljenost' kože, može imati mnoge okidače, a jedan od njih je i stres. Ako ste pod stresom, tako možete izazvati upalu koja može pogoršati stanje kože, povećati crvenilo i prištiće - upozorava.

4. Koprivnjača također izbija u stresnim razdobljima

- Koprivnjača ili urtikarija, nastaje zbog povećane razine histamina u tijelu - priča Garshick i dodaje da postoji više okidača za koprivnjaču. Iako su neki nepoznati, zna se da ona može biti posljedica nedavne infekcije, novog lijeka ili promjene doze lijeka, hrane (alergije ili intolerancije) ili stresa. Stres može potaknuti ili pogoršati koprivnjaču povećanjem oslobađanja histamina. Svaku naglu kožnu reakciju treba ispitati liječnik ili dermatolog, koji će onda utvrditi je li bolest povezana sa stresom ili postoji neki drugi razlog.

Foto: Dreamstime

5. Koža oko očiju može izgledati natečeno, a podočnjaci mogu izgledati izraženije

Uobičajeno je da nakon nekoliko neprospavanih noći dobijemo ogromne tamne podočnjake ispod očiju, a Garshick objašnjava da bismo, kada smo pod stresom, mogli pokupiti neke navike koje doslovno dovode do stresa koji je onda vidljiv na našim licima.

- Često pod stresom ne brinemo uvijek toliko dobro o sebi, ne spavamo, nismo hidrirani i ne jedemo dobro, što može dovesti do pogoršanja izgleda očiju - rekla je. Na tržištu postoji mnogo proizvoda za njegu kože koji su osmišljeni da smanje ili pomognu smanjiti podočnjake ispod očiju, ali isto tako može pomoći i kontroliranje mentalnog zdravlja prije nego što ostavite velike količine novca na skupe kreme, losione ili napitke.

6. Koža može izgledati blijedo i bez sjaja

Ako ste primijetili da vam ton kože i nije toliko sjajan, onda vam se vjerojatno velika količina stresa počela odražavati na licu.

- Kada smo pod stresom, često zaboravljamo voditi brigu o svojoj koži ili nanositi svoju tipičnu njegu. Kao rezultat toga, koža može izgledati blijedo i 'bolesno'. Za mnogo ljudi briga o koži važan je dio svakodnevice, pa ako primijetite da vam ta rutina pomaže da se opustite, prakticirajte je kada počnete osjećati da ste pod stresom - savjetuje.

7. Koža može postati suha i ljuštiti se

Primijetite li promjenu u teksturi vaše kože, obratite pažnju na vašu svakodnevnu razinu stresa s kojom se suočavate. Garshick je objasnila da kada je koža pod stresom, kortizol može dovesti do smanjenja sinteze hijaluronske kiseline, što onda može dovesti do gubitka vlage u koži, i tada koža izgleda dehidrirano. Također često zaboravimo nanijeti hidratantnu kremu ili našu uobičajenu rutinu kada smo pod stresom, pa i to može utjecati i na izgled kože.

8. Veza između stresa i psorijaze je ciklička

Oni koji pate od psorijaze imaju guste crvene mrlje koje se ljušte i mogu pojaviti po cijelom tijelu, a stres i psorijaza mogu postati 'začarani krug'.

Foto: Dreamstime

- Stres se može smatrati okidačem za pojavu psorijaze, ali i psorijaza također može izazvati stres - tvrdi Garshick i dodaje da stres može pokrenuti psorijazu povećanjem upale koja je ključna za psorijazu. Iako je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdio točan mehanizam, jedno istraživanje iz 2004. godine pokazalo je da je 66 posto bolesnika s psorijazom izvijestilo da im se bolest pogoršava stresom. Liječnik ili dermatolog vam može pomoći ublažiti simptome ako otkrijete da vam se psorijaza pogoršava zbog stresa ili obrnuto.

9. Znojne žlijezde mogu biti preopterećene

Znojenje prije poslovnog sastanka ili javnog govora iznenađujuće je učestalo, no naglo znojenje u stresnoj situaciji će učiniti da se čak i ona najsamopouzdanija osoba osjeća još više pod stresom.

Garshick govori da tijelo na stresnu situaciju često reagira znojenjem. Stres dovodi do oslobađanja znoja iz apokrinih žlijezda nakon povećanja adrenalina kao dijela reakcije tijela na borbu ili bijeg. Iako se ovaj znoj može smatrati situacijskim, ipak će reagirati na standardne tretmane protiv znojenja, poput antiperspiranata ili lijekova na recept koji su dostupni kod vašeg dermatologa.

10. Stres može brže ostariti vašu kožu

Postoji mnogo proizvoda za njegu kože koji obećavaju usporavanje procesa starenja kože. No kronični stres može se pojaviti na vašem licu, što može dovesti do toga da izgledate starije nego što zapravo jeste.

- Stres dovodi do povećanja razine kortizola za koji se pokazalo da razgrađuje kolagen i smanjuje sintezu hijaluronske kiseline - tvrdi Garshick, napominjući da gubitak kolagena i hijaluronske kiseline može s vremenom dovesti do pojave bora.

11. Nakon ozljede, koža će se teže oporaviti

Istraživanje iz 2001. godine otkrilo je da gubitak vode koji se događa kada ste pod stresom može ometati sposobnost kože da se popravi nakon ozljede. Dermatolog Flor A. Mayoral 2007. godine govorio je o toj vezi, ističući da je to istraživanje bilo prvo takve vrste koje je otkrilo ono što dermatolozi znaju već godinama, a to je da psihološki stres negativno utječe na normalne funkcije kože.

- To se može povezati s činjenicom da stres može dovesti do upale, a neke upale mogu inhibirati ili spriječiti pravilno zarastanje rana - rekla je Garshick.

12. Stres može dovesti i do gubitka kose

Ako primjećujete značajno opadanje kose u posljednje vrijeme, vjerojatno se borite sa stresom.

- Postoji vrsta gubitka kose, telogen effluvium, koja može biti povezana s fizičkim ili emocionalnim stresom. Ljudi primjećuju stanjivanje ili ispadanje kose što ponekad može potrajati i mjesecima nakon što se dogodio izvorni stres. Stres pokreće upalu koja uzrokuje da dlačice pređu u fazu mirovanja prerano, što dovodi do mogućeg gubitka kose dva ili tri mjeseca nakon prvotnog stresnog okidača - objašnjava Garshick.

Primijetila je da se ovaj oblik opadanja kose često smatra privremenim, no ako ste zabrinuti zbog količine kose koju gubite, potražite pomoć svog liječnika ili dermatologa, koji vam može pomoći utvrditi uzrok gubitka kose, piše Insider.

