Kuća Dior će zaštititi dizajn svoje slavne 'Saddle' IT torbice

Dior je u američkom Uredu za patente i zaštitne znakove prijavio dizajn torbe Saddle, krajem prošloga mjeseca, kako bi zaštitio izgled jedne od najslavnijih kreacija na svijetu

<p>- Torba Saddle jedna je od statement torbi koje uvijek ostaju suvremene – komentirala je kreativna direktorica Christian Diora Maria Grazia Chiuri, povodom predstavljanja kolekcije za jesen 2018., o dizajnu koji je postao jedan od simbola slavne francuske kuće.<br/> Čak i bez stiliziranog slova „D“ koji visi s prednje strane torbe i umjesto Diorovog kosog uzorka, koji je 1967. stvorio Marc Bohan (kreativni direktor kuće od 1961. do 1989.), sami je oblik torbe prepoznatljiv i nezamjenjiv, tvrdi brend u prijavi kako bi zaštitio dizajn torbe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mala Influencerica</strong></p><p>- Otkad je 2016. preuzela kreativno kormilo 73-godišnjeg branda, Chiuri je osmislila estetiku kuće odajući počast svojim prethodnicima - objavio je Vogue u to vrijeme.</p><p>Nijedan proizvod to ne ilustrira više od ove torbe, koju je John Galliano predstavio prije gotovo 20 godina - stajalo je u opisu.</p><p>Prvi puta torbicu je predstavio Galliano na reviji za proljeće/ljeto 2000., koji je u to vrijeme bio glavni kreativni direktor kuće Louis Vuitton.</p><p>Torba je ubrzo postala statusna, statement kreacija, čime je kuća Dior udvostručila prihode na početku ovoga stoljeća.</p><p>Gotovo dva desetljeća kasnije, 2018. godine, modna kuća sa sjedištem u Parizu ponovno je izdala rezani stil torbe, a Chiuri je osmislila Saddle torbu u patchwork dizajnu, inspiriranom sedamdesetima. Kreacija, naravno, dolazi i u varijanti s logom te ima deblju, modernu ručku.</p><p>Kako bi zaštitio dizajn, brend mora dokazati da oblik, forma i sama kreacija podsjećaju isključivo na tu modnu kuću, baš kao što to čini sami logotip. </p><p>Za Dior će ovaj korak vjerojatno glatko proći, jer torba je ne samo prepoznatljiva, već asocira, čak i u raznim kopijama, na sami francuski brend. Registracija će torbi dati na vrijednosti, ona će postati klasična legenda, baš kao i Hermesove Kelly ili Birkinica te Fendijeva Baguette, objavio je <a href="https://www.thefashionlaw.com/almost-20-years-after-its-debut-dior-seeks-registration-for-its-saddle-bag/">The Fashion Law.</a></p><p>Saddle torbica ovime postaje zaštićeni dizajn te ne smije biti kopirana, a osim na crvenim tepisima, pojavila se i u seriji "Seks i grad", koja je proslavila mnoge velike brendove i donijela niz hit stilova i modnih dodataka.</p>