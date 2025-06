Kuća za odmor blizu Zadra iznajmljuje se za 1100 eura: Ima kamene zidove, infinity bazen...

Dugo smo planirali nešto izgraditi, ideja je bilo puno, no na kraju smo se složili da se napravi kuća za odmor. No to je tek bio početak jer je projektant došao s idejom koja nas je oduševila. Naime, osnovna inspiracija su znamenite crkve Dalmacije, kao što su Sveti Križ u Ninu, sveti Nikola u Zatonu i Donat, a sama kuća koju smo nazvali Villa di Polisane tlocrtno izgleda kao trokut, ali lijeva strana ima i visoki kameni krug što je simbol Donata, objašnjava Julija Barić, jedna od članica obitelji koja je vlasnik jedne od najzanimljivijih kuća u Dalmaciji, i to u mjestu Poličnik, nedaleko od Zadra, koja je uspješno pokazala da su projektni zadatak i konačni rezultat originalni u moru konvencionalne arhitekture u kojoj prevladavaju beton, staklo, bijela boja i antracit.

- Lukovi na kraju kuće i u konobi su tako elementi koje se može naći i u crkvi svetog Nikole u Zatonu, a oni iz crkve Svetoga Križa ukomponirani su u wellnessu koji ima vanjske kamene zidove - objašnjava mlada žena, kći vlasnika Roberta Barića.

Svi članovi obitelji angažirani su na održavanju i sudjelovali u izgradnji.

- Prva lopata je ‘pala’ početkom 2022. godine, a za godinu i pol sve je bilo postavljeno - od keramike pa do kreveta, spremno za ulazak - govori Julija Barić i dodaje: “Ali kako sam ja najstarija kći, nekako je ispalo da sam bila najviše uz oca kad se gradilo. Posebno je bilo teško jer kuća nema nijedan ravni zid, ali brzo smo zaboravili na sve probleme kad smo vidjeli rezultat koji je osmislio arhitekt Matija”.

Ništa u Vili di Polisane nije očekivano. Tako su i gosti odmah na početku - impresionirani.

- Svi su oduševljeni na prvu jer je ulaz poseban, nije klasika. Spuštate se na pola razine, ulazite u otvoreni krug, a u sredini je stablo masline. Naša vrata su sva ovalna, a infinity bazen je napravljen da izgleda kao da lebdi - provela nas je Julija kroz kuću, jednu od rijetkih gdje vlasnici nisu žalili ulaganja, ali su sve radili po svojemu guštu.

Sav namještaj je rađen po mjeri, i to od hrasta, a kameni dio kuće, za koji je vlasnik Robert posebno vezan, napravio od 18 tisuća komada benkovačkog kamena, a radio ga je Ukrajinac.

- Volodomir je radio kod nas gotovo desetljeće, a nikad nije prije vidio ovakav kamen. No kad ga je primio u ruke, a svaki komad je ugradio sam, rezultat je ostao fascinantan i za vječnost. Zid nije fugiran kako bi izgledao što prirodnije. Tu sam i emotivan jer znam s koliko je truda radio i koliko je vremena trebalo, a kad prođem kraj njegova rada uvijek se sjetim da je kamen - vječan.

Naime, Volodomir je iznenada preminuo, ali ne prođem kraj njegova rada da ga se ne sjetim. Jednostavno, iako ga nema, njegov rad je tu - zaključuje vlasnik kuće Robert.

O cijeni investicije Barići kažu da je bila visoka, ali da im je želja bila nešto napraviti baš po svojemu guštu. Kuća se i iznajmljuje ljeti za 1100 eura za noć, a ocjene gostiju su same desetke.